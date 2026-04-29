彈性工作崛起 唯數娛樂旗下Worky下載量破27萬次

唯數娛樂旗下Worky下載量破27萬次，照片為創辦人許書綺（右）與倪子鈞（小馬）。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕勞動節將至，唯數娛樂旗下人力媒合平台Worky表示，成立18個月以來迅速累積27萬次下載，勞動型態出現結構性轉變，彈性工作崛起，非典型就業（部分工時、臨時性與人力派遣）有逐年攀升趨勢。

Worky創辦人許書綺指出，彈性工作不再只是補貼收入，而是逐漸成為主收入來源之一。目前唯數娛樂集團旗下除遊戲代理、電商平台外，更成立台灣超短期工作媒合平台「Worky」，主打「短期、彈性、即時」，透過雙向評價機制取代履歷，提升媒合效率與信任基礎。

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她也說，每個月Worky更提供百萬獎金給認真的「打工人」，去年「打工冠軍」每月平均工時167小時、薪資43萬元，再加上獎金24萬元，平均月收入超過5.5萬元，彈性工作同樣具備收入累積能力。

Worky資料顯示，目前平台有27萬名打工者下載，其中月工作時數100小時以上的「高黏著勞工」，去年占比為2.5%，今年第一季則提升至3.6%、每月平均完工時數為148小時，第一季平均月薪超過3.1萬元，顯示「工時更短，但薪資已超越基本工資2萬9500 元」，意味著一群沒有固定僱傭關係的勞工，實際上正以接近全職的方式工作與生活。

此外，Worky也發現，目前已有約25%的公司將彈性人力納入日常營運配置，不再只是短期替代方案，成為面對來客波動與營運不確定性的常態策略，Worky指出，當市場需求變得即時且不可預測，傳統招聘流程已難以因應，彈性人力正從補位角色，轉變為支撐營運的重要基礎。

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