國銀對六大核心戰略產業 放款餘額衝8.69兆、達標率209％

金管會指出，國銀對「六大核心戰略產業」放款的獎勵方案只到今年3月底，從4月起，將由「五大信賴產業推動方案」接棒。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會統計，截至2026年3月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額達新臺幣8兆6917億元，較2024年12月底的7兆8975億元，大幅增加7942億元；其中，原定第四期預期成長目標3800億元，達標率為209.01%。金管會指出，國銀對「六大核心戰略產業」放款的獎勵方案只到今年3月底，從4月起，將由「五大信賴產業推動方案」接棒。

金管會銀行局副局長王允中表示，考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高「六大核心戰略產業」競爭力及協助產業取得營運資金，去年度持續推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，第4期實施期間自2025年1月1日至2025年12月31日止，並訂定對六大核心戰略產業放款成長目標值為3800億元，鼓勵本國銀行在兼顧風險控管原則下，積極辦理授信。

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為配合行政院所核定「五大信賴產業」推動方案之重點政策及符合產業發展需求，金管會表示，已於2026年2月3日訂定「獎勵本國銀行辦理「五大信賴產業」放款方案。不過，「五大信賴產業」之適用對象是採用主計總處所公布之行業代號作為認定方式，惟行政院甫於去年12月12日公告修正行業代號，且部分銀行反映、相關授信及系統等，尚須調整作業時間。

因此，金管會將原「六大核心戰略產業」放款方案第4期實施期間，由原本12個月延長至115年3月底（共15個月），並自今年4月起，正式銜接「五大信賴產業」放款方案。

此外，根據銀行局統計，截至今年3月放款餘額（8兆6917億元）較2024年12月底（7兆8975億元）增加7942億元，達原定第四期預期成長目標3800億元之209.01%。

金管會也公布，「六大核心戰略產業」放款餘額最多的前三大產業，分別為「民生及戰備產業」4兆3374億元、其次為「國防及戰略產業」3兆7289億元，再其次為「綠電及再生能源產業」3兆3050億元。從資金流向來看，銀行放款仍集中於幾大關鍵領域，顯示國銀在支應國家安全、民生供應與能源轉型方面扮演關鍵角色。

此外，根據金管會統計，「六大核心戰略產業」放款餘額最多的前五大銀行，截至今年3月底放款餘額最多之前5大銀行分別為「臺灣銀行、合作金庫銀行」、「第一銀行」、「兆豐銀行」及「華南銀行」。

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