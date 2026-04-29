聯電第1季獲利翻倍，預估第2季將顯著成長。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聯電（2303）今（29）日公佈2026年第1季營運報告，合併營收為新台幣610.4億元，季減1.2%、年增5.5%，毛利率29.2%，營業利益112.76億元，季減7.8%、年增15.2%，業外挹注53.67億元，帶動稅後淨利為161.7億元，季增60.8%、年增達107.9%，稅後每股獲利為1.29元，為近10季以來新高，追平2023年第3季。

聯電執行長王石表示，由於消費性電子需求強勁，第1季晶圓出貨量較上季成長2.7%，產能利用率提升至79%，平均銷售單價（ASP）略為下滑，部分反映8吋晶圓出貨量增加，但毛利率仍穩健維持在29.2%。

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王石指出，受惠22奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22奈米銷售佔第1季整體營收達14%，再創歷史新高。到今年底，預期將有超過50家客戶完成22奈米平台設計定案（tape-outs），應用涵蓋顯示器驅動晶片、網通晶片與微控制器等多元領域。

他表示，聯電將持續投入下世代技術研發，與Intel共同開發的12奈米製程平台，不僅確保客戶在22奈米以後的技術延續性，也提供美國在地製造選項。此外，聯電近期也在新興領域發表重要進展，包含與策略夥伴合作導入鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術，以支援AI基礎設施相關應用。

展望第2季，王石指出，受惠通訊領域明顯回溫，電腦、消費性電子與工業等市場的穩健需求，聯電預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長。儘管記憶體供給緊縮及中東局勢增添市場不確定性，聯電仍看好整體需求具備韌性，將持續密切關注產業與總體經濟發展，並審慎管理公司營運，以因應市場動態及半導體產業環境的持續演進。

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