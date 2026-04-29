北車商場招標1分落敗 微風廣場要求剔除甄委范雪梅評分重算

微風集團副總經理高銘頂（右）今日偕同律師說明北車標案的爭議。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕微風廣場在台北車站商場經營權競標以一分之差飲恨，微風廣場對於結果提出異議，今日微風廣場召開記者會對外說明，微風集團副總經理高銘頂表示，並非要爭輸贏，本案採序位法評定，最終排名結果僅有「一分之差」，任何一位甄審委員的評分偏差，都將直接改寫最終勝負。然而，具資料顯示，甄審委員名單中寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光人壽之間，存在顯著的經濟與業務往來關係，新光三越透過金控體系對新光人壽具備實質影響力，甄審委員范雪梅卻常為新光人壽提供顧問服務，依據現行法規與利益迴避原則，微風廣場並沒有要推翻此案，也不要求全部重來，應利益迴避的委員范雪梅分數不應被計入，改以其他委員評分重新排序與計算，相信重新計算後，他很有信心微風廣場將是北車商場最優申請人。

高銘頂指出，新光三越透過金控體系對新光人壽有實質影響力，但范雪梅常為新光人壽提供顧問服務，與現行法規與利益迴避原則衝突，評選結果難以為大眾信任，希望台鐵即早做出應有的回應與處置。

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微風廣場指出，台北車站作為國門形象與國家重要交通場站，其營運案件之評選應具備最高標準的透明性與公信力。本案在評選程序中出現多項具體疑義，微風集團已依法正式提出異議並啟動後續法定程序，呼籲主管機關秉持專業審慎原則，在程序爭議尚未釐清前，應重新檢視評選結果之實質正當性。

微風廣場強調，微風廣場的主張極為單純，為了維護制度的公信力與公共利益，主管機關應依法剔除該名具備利益衝突疑義之委員評分，並在排除爭議變因後重新計算結果。唯有透過嚴謹的程序校正，才能確保評選結果是建立在公平、競爭與合法的基礎之上，進而保障參與企業的合法權益與國門營運品質。

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