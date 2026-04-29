MaiCoin集團攜手Visa 強化虛擬資產支付佈局

MaiCoin與Visa簽署合約啟動策略合作。圖右為MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉，左為台灣Visa大中華區總裁張文翊。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣加密貨幣品牌MaiCoin今日宣布，與數位支付公司Visa簽署合作備忘錄（MOU），透過MaiCoin集團在地量能與Visa全球基礎設施，正式展開策略合作，雙方將共同推動數位資產產業接軌國際支付規範，為台灣數位金融發展樹立關鍵里程碑。

MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉表示，《虛擬資產服務法》專法有望於今年完成立法，台灣數位資產產業正邁入關鍵發展階段。MaiCoin集團著眼Visa具備成熟的數位資產支付清算技術及全球支付網路，期待雙方攜手合作，在合規框架下共同探索個人及企業接軌全球支付網路的多元應用，同時加速完善台灣數位資產支付體系，推動虛擬資產走入大眾日常。

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台灣Visa大中華區總裁張文翊表示，Visa長期引領數位資產整合至全球支付基礎設施，透過穩定幣連結卡計畫，於超過50個國家推動逾130項合作，同時涵蓋約90%的鏈上銀行卡交易量，在全球超過1.75億個Visa商戶據點，享有安全且便捷的穩定幣支付體驗。

張文翊說，本次與MaiCoin集團的策略合作，Visa將進一步結合全球支付網路與在地數位資產生態，推進鏈上能力與資產應用，加速數位資產與既有支付體系的銜接。

作為台灣最早創立之數位資產服務業者之一，MaiCoin 集團以區塊鏈技術為核心，長期提供安全合規、多元創新的數位資產服務，涵蓋底層技術研發、數位資產交易及各類延伸應用。

MaiCoin集團的服務包括MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS區塊鏈技術整合服務、Qubic Web3個人錢包及MaiCoinPay虛擬貨幣支付服務等，致力推動台灣數位資產主流化發展，自成立以來累積超過130萬用戶，年交易規模逾百億美元，並奠定穩固的在地營運基礎與市場洞察。

MaiCoin集團指出，台灣中小企業於跨境貿易中長期面臨交易流程耗時、匯兌成本偏高等挑戰，數位資產的日常支付情境亦需要可信賴且穩定的清算網路，因此台灣市場對於合規安全的支付基礎建設需求持續升溫。

在《虛擬資產服務法》即將完成立法之際，MaiCoin集團攜手Visa展開合作，未來將聚焦於提升資金流動透明度與效率，並強化支付與清算體系之穩定性與可信度，為台灣數位資產於跨境貿易、日常支付等應用場景奠定關鍵基礎。

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