年薪117萬為了低成本生活搬到農村 33歲男「逃回都市」崩潰真相曝

日媒以真實案例揭示，移居鄉下不僅是居住環境的轉變，更涉及社區文化與人際關係的適應。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近年遠距工作普及，也順勢帶動移居鄉下低成本生活熱潮，然而，理想與現實之間存在落差。日本一名年收約600萬日圓（約新台幣117萬元）的33歲工程師，原本為了省錢與追求生活品質搬離都市，沒想到迎接他的不是自由，而是一連串規則與無形壓力，當理想生活全面崩塌，他才驚覺，這場移居代價遠比想像更慘烈。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名33歲、年收入約600萬日圓（約新台幣117萬元）的單身男子健太（化名）原在東京從事IT產業，因工作全面遠端化，決定搬往距離都市約1小時車程的農村小鎮生活，並被每月僅2萬日圓的低廉房租吸引。

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健太表示，當初期待能一邊節省開支、一邊享受自然環境中的慢活生活。起初，他很滿意這裡安靜的環境和低廉的租金。然而，實際入住數個月後，卻逐漸感受到壓力。當地社區存在許多未明文說明的規範，例如定期進行公共區域割草與清掃，居民幾乎被視為必須參與。

他回憶，某次因工作疲累未參加社區割草活動，隨即被通知需支付每次3000日圓（約新台幣587元）的「出席不足金」。此外，當地還有祭典、活動參與義務，以及名目不一的捐款與協助費用，累計一年支出達數萬日圓。

健太覺得這很不公平，他省下的房租全部都用來支付社區義務和罰款了，氣憤指出「原本以為能省下房租，結果卻被這些費用吃掉。」若未積極參與社區活動，還可能被貼上「冷漠」標籤，使他逐漸產生壓力與疏離感，直言「這不是我夢想中的生活，我已經到了極限了」。

最終，在長期價值觀落差與人際壓力下，他崩潰喊「我再也受不了了，我已經忍無可忍了」，他決定放棄鄉下生活，返回都市發展。他也坦言，當初只看中租金優勢，卻忽略了當地文化與生活方式，是導致失敗的關鍵原因。

專家指出，移居鄉下不僅是居住環境的轉變，更涉及社區文化與人際關係的適應。若事前缺乏充分了解，即使條件看似理想，也可能因適應不良而面臨心理壓力與額外負擔。隨著移居趨勢持續升溫，如何在理想生活與現實條件之間取得平衡，已成為許多民眾必須面對的重要課題。

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