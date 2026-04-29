焦點股》台肥：神山加持投入廢硫酸回收 衝上漲停

神山加持台肥投入廢硫酸回收，股價衝上漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕昨日化工股台肥（1722）公告與台積電（2330）簽約，透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品，優化公司獲利結構，今日開盤後台肥股價爆量上攻，10點過後衝上漲停48.7元，截至10:35分，成交量超過1.77萬張、漲停委買張數超過6700張。

此次雙方合作方式採取廠中廠（Plant-in-Plant）模式，由國內先進製程半導體大廠設計，並以BOT方式與台肥合作，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將國內先進製程半導體大廠客戶製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源；台肥也指出，未來將持續與先進製程、半導體及其他高科技產業探索更多合作機會，使台肥成為科技業永續發展不可或缺的策略夥伴。

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台肥3月營收達13.74億元、月增43.08%，累計首季營收達37.5億元、年增12.55%；台肥表示，未來透過肥料、化工、不動產三軸的相互支撐，積極從傳統肥料事業向科技型、循環型、永續型企業的關鍵轉型。

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