焦點股》一詮：財報備受期待 創新天價

一詮認為，隨著AI時代來臨、晶片功耗持續提高，公司產品已由過去以光電產品與導線架為主，轉型聚焦於半導體高階散熱元件。（一詮提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導架線廠一詮（2486）受惠於AI伺服器散熱需求有增無減，加上3月自結每股稅後盈餘（EPS）年增275%，市場期待該公司5月5日公布第一季財報開出佳績，激勵股價大漲，今日早盤一度觸及250元，創下歷史新天價，截至上午9時59分暫報249元，漲幅8%，成交量逾1萬張。

一詮日前因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，3月自結營收6.15億元、年增19.42%，稅前淨利4200萬元、年增223.08%，歸屬母公司業主淨利3500萬元、年增337.5%，每股稅後盈餘0.15元、年增275%。

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一詮認為，隨著AI時代來臨、晶片功耗持續提高，公司產品已由過去以光電產品與導線架為主，轉型聚焦於半導體高階散熱元件；散熱產品營收占比連年快速拉升，並成功斬獲北美AI龍頭CSP（雲端服務供應商）訂單，以及ASIC（特殊積體電路晶片）陣營客戶，相關產品將於今年陸續放量出貨。

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