台灣海峽有多重要？外媒給答案：全球經濟命脈關鍵在台灣

外媒指出，一旦台灣海峽與台灣半導體供應鏈出現中斷，對全球經濟造成的衝擊，恐將遠遠超過任何石油危機。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外界近期高度關注荷姆茲海峽的地緣政治風險，但外媒指出，全球真正應該密切關注的應該是台灣附近的海域。因為一旦台灣海峽這條關鍵航道，與台灣半導體供應鏈出現中斷，對全球經濟造成的衝擊，恐將遠遠超過任何石油危機。

《The Spectator》報導，台灣與中國之間僅隔約180公里的海峽，而在台灣國內，生產著比石油更為關鍵、也更難以替代的戰略資源：半導體晶片，這些晶片支撐著21世紀的現代生活。從輝達（NVIDIA）設計的每一顆GPU，到智慧型手機、戰機，以及驅動人工智慧（AI）運算的資料中心核心晶片，幾乎都仰賴同一個關鍵製造來源。

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台積電是全球最先進的晶片代工龍頭，大多數高階晶片都在台灣生產。像2奈米這種最先進製程，已經不是一般工廠能做到的精密程度，需要用極紫外光（EUV）等高度複雜的設備來刻畫晶片線路，整個過程對環境與技術控制要求極高，幾乎集中在少數幾家公司與地區才能完成。也因為這種技術門檻極高，使得台灣在全球半導體供應鏈中占有關鍵地位。

自2020年以來，台灣股市表現大幅成長，甚至超越倫英國股市，其中台積電股價更上漲約680%。

然而，若台灣晶片供應鏈遭到中斷，其對全球市場的衝擊，將遠遠超過能源危機所帶來的影響。不同於石油市場，全球並沒有「晶片戰略儲備」，也不存在類似國際能源署（IEA）可調度的備援機制，更缺乏可立即替代的供應來源。

雖然美國、南韓及其他地區亦設有先進晶圓廠，但在2奈米及以下的先進製程領域，幾乎仍由台灣主導，且產能規模難以被短期複製。因此一旦供應鏈中斷，重建可能需要長達十年時間。

報導指出，美國官員近期已私下警告蘋果（Apple）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等企業，若中國對台灣實施封鎖，可能使美國科技產業陷入重大危機。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）甚至曾將台灣晶片集中化問題形容為「全球經濟面臨的單一最大風險」。

然而，儘管風險顯著，相關討論仍主要停留在智庫與保險模型分析層面，實質應對準備相對有限。美國與盟國目前採取「戰略模糊」政策，但有評論認為，這在某種程度上等同於缺乏完整應對計畫。

外界普遍認為中國可能在2027年前不會採取行動，但也存在在2049年前採取更積極動作的可能性。報導最後指出，全球在過去已低估荷姆茲海峽的戰略風險，而未來是否會重演類似情境於台灣海峽，將決定全球經濟能否避免更大規模的衝擊。

建立自主半導體供應能力的成本極高，但若不建立，其機會成本可能更難以衡量。

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