焦點股》台玻︰昨漲停今爆量翻黑 散戶傻眼

台玻昨漲停、今爆量翻黑，散戶傻眼。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕由於玻纖布與銅箔基板供給吃緊，昨日市場傳出中國大廠宣布漲價，玻璃股台玻（1802）中場過後直奔漲停，法人與主力也全數轉為買超，正當散戶歡欣鼓舞期待今日開盤「再來一根（漲停）」，孰料，台股開盤一度重挫逾500點，截至9:57分為止，台玻下跌3.1元、暫報67.5元，成交量近6.2萬張，散戶傻眼。

昨日中國銅箔基板龍頭廠發出今年以來第四季漲價通知，雖然漲價的是銅箔基板，不過，主因是銅價高漲、玻纖布供不應求，市場資金湧向台玻推升股價一路向上，終場爆出12.5萬張成交量，觀察昨日主力、外資、自營商全數呈現買超，主力大買1.7萬張，買超券商以元大、凱基信義、美商高盛為主，外資買超1733張、自營商買超992張。

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昨日不少散戶跟風、追買漲停板，但今日開盤因台股下跌、台玻賣壓出籠，最低一度來到66.4元；法人表示，觀察台玻近期區間可能在65.5元至70元區間盤整，由於當沖者眾，再加上融券也增加，盤中震盪幅度加劇，投資人仍須留意切莫追高殺低。

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