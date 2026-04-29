Google翻譯20週年數據曝光！AI再強也改不了人類最常說「這句話」

人們透過翻譯想傳達的核心情感卻始終未變，過去20年來，「Thank you（謝謝）」始終是Google翻譯最常被查詢的詞彙。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕對許多台灣人來說，Google翻譯早已是出國自由行的「神隊友」。無論是站在日本街頭看不懂菜單，或在韓國迷路找不到方向，只要打開手機鏡頭，透過即時影像翻譯功能，外語文字就能直接疊加在畫面上，讓點餐、問路不再靠猜。

即使身處沒有網路的環境，也不影響使用體驗。Google翻譯支援在Android與iOS裝置上預先下載語言包，讓離線翻譯依然順暢。根據Google統計，全球最熱門的離線語言下載前十名，包括英語、阿拉伯語、西班牙語、法語、日語、德語、印地語、中文、俄語與義大利語，幾乎涵蓋主要旅遊與商務需求。

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隨著AI技術進化，翻譯也不再只是單向理解，而是邁向更自然的雙向交流。現在透過即時對話功能，搭配耳機就能化身隨身口譯員，不僅能同步翻譯，還能保留語氣與節奏。

在Gemini模型加持下，即使是俚語或文化語境也能被準確理解。例如台灣常見的「魯蛇」、「傻眼」、「笑死」等用語，也能被轉換成對方能理解的表達方式，數據顯示，目前約有三分之一的即時翻譯對話會持續超過5分鐘，從商務會議到旅遊聊天，語言已不再是深度交流的阻礙。

除了旅遊情境，翻譯工具也逐漸融入娛樂與學習。許多用戶會透過手機上的「畫圈搜尋」功能，直接翻譯圖片或文字內容，無論是解析韓國美妝資訊，還是理解K-Pop歌詞，都能一鍵完成。更有趣的是，越來越多使用者開始要求AI將文字「翻譯」成表情符號，讓emoji成為新世代的跨語言溝通方式。

同時，Google翻譯也成為語言學習的重要工具。約三分之一的行動用戶會將其用於學習外語，而AI驅動的個人化對話練習功能，更讓近一半的每週活躍學習者能在模擬情境中練習口說，提升實際開口的信心與自然度。

發展至今，Google翻譯已支援近250種語言，涵蓋全球約95%人口，甚至包括瀕危語言與原住民族語，每月超過10億人使用翻譯服務，而在Google翻譯、搜尋、鏡頭與「畫圈搜尋」等功能中，累計翻譯量更高達1兆個單字。這樣的規模，相當於讓一個人不間斷朗讀長達12,000年，也凸顯翻譯早已成為全球日常生活的基礎工具。

儘管AI持續進步，人們透過翻譯想傳達的核心情感卻始終未變。過去20年來，「Thank you（謝謝）」始終是最常被查詢的詞彙；近期熱門翻譯則包括「How are you?（你好嗎）」、「I love you（我愛你）」、「Hello（你好）」與「Please（請）」。

從破解菜單、跨國對話、學習語言到傳遞情感，在AI持續進化下，Google翻譯不只是工具，語言的界線正逐漸消失，也讓人與人之間的距離變得更近。

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