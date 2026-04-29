Google翻譯排行榜出爐！台灣人最常用TOP10語言組合曝光

Google翻譯榜單，可看見台灣多元活躍的跨國交流。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著 Google 在台灣邁入20週年，旗下核心服務 Google 翻譯 也同步迎來問世20年的重要里程碑。這項從2006年起步的語言工具，如今已發展為支援近250種語言、每月服務超過10億用戶，並處理逾1兆個翻譯單字的全球平台，成為人們在旅遊、學習與日常生活中不可或缺的溝通橋樑。

對Google而言，「連結世界」始終是核心願景，而Google翻譯正是這個理念最具體的體現。回顧過去20年，這項服務不僅見證了科技演進，也成為Google邁向「AI優先」（AI-first）策略的重要縮影。

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在台灣市場，Google翻譯自2007年支援繁體中文以來，已陪伴用戶近20年。透過數據觀察，Google也首次揭示台灣人最常使用的翻譯語言組合輪廓，反映出台灣高度國際化的交流樣貌。根據公布數據，台灣最常使用的前10大語言翻譯組合如下：

【台灣人最常用的10大翻譯語言組合曝光】

1.英文 → 繁體中文

2.繁體中文 → 英文

3.繁體中文 → 越南文

4.繁體中文 → 印尼文

5.日文 → 繁體中文

6.簡體中文 → 英文

7.越南文 → 繁體中文

8.英文 → 簡體中文

9.印尼文 → 繁體中文

10.繁體中文 → 泰文

從榜單可以看出，英語仍是最主要的橋接語言，凸顯台灣與全球在商業、科技與資訊交流上的緊密連結；同時，越南、印尼、泰國等東南亞語言的高使用頻率，也反映出台灣在產業、教育與移動人口上的深度互動。此外，日文長期名列前茅，則展現台灣民眾對日本文化、旅遊與內容資訊的高度關注。

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