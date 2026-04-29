36萬股東注意！長榮股利重覆上傳 財長：今晚更正完畢

長榮股利重覆上傳，財政部長莊翠雲（右）表示，今晚更正完畢。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕所得稅結算申報即將起跑，不少納稅人發現長榮（2603）股利資料重覆上傳。對此，財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，主要是公司向國稅局上傳兩次股利資料，今天下班後財政資訊中心就會完成更正，也就是今晚會更正完畢，不會影響民眾報稅。

今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日，各地區國稅局自4月28日起提供2025年度所得及扣除額查調服務；不過，不少民眾前往國稅局列印「綜合所得稅結算申報所得資料參考清單」，發現長榮股利資料重覆，出現兩筆相同金額的股利，擔心影響報稅、增加稅負。

請繼續往下閱讀...

對此，台北國稅局表示，長榮股利確實出現重覆上傳的情況，約36萬筆股利資料受影響，已請財政資訊中心更檔。國稅局官員也表示，民眾如果不放心，報稅前可以先檢查一下所得資料，如果發現有股利重覆問題，可以自行刪除；採臨櫃報稅的民眾，則可請國稅局人員協助刪除；即使報稅時股利真的重覆計算，國稅局也會調整退稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法