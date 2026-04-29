台股收盤》台積電、聯發科領857家同步熄火 指數收跌218點

台積電、聯發科領857家同步熄火，指數收跌218點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美科技股重挫拖累，週二費半挫逾3.5％，而台積電ADR亦跌3.12％，台股週三在台積電開盤跌40元，指數開盤跌345.49點，以39176.24點開出，在聯發科、信驊、穎崴、台光電等高價股領跌，記憶體、AI股、半導體、電子零組件等電子股也同步拉回，指數開低走低，跌逾600點，回測38896點，不過，盤中隨著股王、股后回神，在買盤進場，股價黑翻紅，加上台積電跌勢收斂，指數黑翻紅，一度回到39548點，然在上市櫃857家同步熄火下，終場指數跌218.23點，收39303.5點，成交量為8750億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌35元，收2180元，成交額為933.92億元，排名第1；旺宏漲7.5元，收167元，成交額為585.83億元，排名第2；聯發科跌40元，收2575元，成交額為299.09億元，排名第3；臻鼎-KY跌11元，收383元，成交額為271.37億元，排名第4；群聯漲100元，收2070元，成交額為253.64億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

欣興跌22元，收803元，成交額250.99億元，排名第6；台達電漲40元，收2165元，成交額248.4億元，排名第7；威剛跌29元，收455元，成交額238.06億元，排名第8；南亞科跌2.5元，收235元，成交額230.97億元，排名第9；南電跌16元，收916元，成交額為160.28億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法