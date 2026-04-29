美警告：中國煉油廠進口伊朗石油 將面臨制裁

［１］

〔財經頻道／綜合報導〕美國警告各金融機構，由於中國煉油廠與伊朗有往來，將面臨制裁風險。加劇了對德黑蘭的經濟施壓，也有可能在美中兩國元首會晤之前，導致華盛頓與北京的關係緊張。

《彭博》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）週二（28日）宣佈，中國的獨立煉油企業因參與進口和加工伊朗石油，可能被列入黑名單。美財政部在聲明中表示，各金融機構應該明白，華府正在運用所有可用的手段和權力，並準備對那些繼續支持伊朗相關活動的外國金融機構施加進一步的制裁。

請繼續往下閱讀...

根據聲明，美財政部呼籲金融機構避免為那些可能從伊朗進口原油的中國煉油商之間的交易提供方便，應加強調查，並與代理銀行保持清晰有效的溝通。

雖然中國國營企業通常不會購買那些被列入黑名單的石油，但私人煉油廠，包括那些被稱為「小規模煉油商」的企業卻是德黑蘭最重要的石油消費者，這些企業充分利用了折扣的石油。美國上週出手制裁了中國最大的私人煉油企業之一恆力石化（Hengli Petrochemical），原因是這家公司從伊朗進口了石油。

不過，此舉在美國總統川普和中國國家主席習近平下個月舉行峰會前，添加了新的不確定因素。

川普政府週二同步表明，若是為了能夠通過荷姆茲海峽而向伊朗政府支付「費用」，將會面臨嚴重的制裁。此外，美國財政部宣佈對伊朗影子銀行體系有關的35個機構和個人實施制裁，這是加強對伊朗金融施壓整體措施的一部份。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法