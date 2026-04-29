台股氣勢如虹！市值快追上加拿大 差距僅100億美元

初次上稿04-28 22:30 更新時間04-29 06：43

在台積電帶動下，台灣股市規模直逼加拿大。（記者田裕華攝）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據彭博彙編的數據顯示，台灣股市市值4.48兆美元，直逼加拿大的4.49兆美元。台股本月甫超越歐洲最大市場英國，排名全球第7大股市。

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全球前10大市場依序為：1. 美國（75.04兆美元）2. 中國（不含港澳，14.84兆美元）3. 日本（8.19兆美元）4. 香港（7.41兆美元）5. 印度（4.94兆美元）6. 加拿大（4.49兆美元）7. 台灣（4.48兆美元）8. 南韓（4.04兆美元）9. 英國（3.99兆美元）10. 法國（3.45兆美元）。其中，加拿大與台灣之間的差距最微小，僅100億美元左右。

彭博報導，韓股市值28日超越英國，成為全球第8大市場。今年以來。韓股市值成長逾45%至4.04兆美元，而英國僅成長3%至3.99兆美元。2024年底，英國市場的規模約為韓股2倍。

韓股的飆漲突顯全球對人工智慧（AI）相關企業的關注，此趨勢推動韓國兩大上市公司的走勢：三星與SK海力士。這兩家記憶體巨頭目前佔韓國股價綜合指數（KOSPI）市值逾40%，該指數包含逾800家成份股。

韓股的漲勢與台股相呼應。4月間，台股超越英國，成為全球第7大市場，台股的上漲也是由全球最大晶圓代工廠台積電所驅動，目前台積電佔台股市值45%。

摩根大通資產管理新興市場與亞太投資專家Francesco Chan說，「韓國與台灣的快速崛起，反映全球股市的結構性再平衡，此由他們在AI硬體的主導地位，而非戰略性資產配置所驅動」。他補充，「作為AI供應鏈的骨幹，以及握有高階代工廠與記憶體『超級週期』的優勢，這些經濟體正吸引結構性資本流入」。

英國富時100指數今年約成長4%，與MSCI全球指數差距不大，但遠低於那些受惠於AI榮景的市場。英國是歐洲最大股市，仍以金融、必需消費品，以及能源與礦業公司等傳統領域為主導。

瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）新興市場股票策略師派凱倫伯格（Patrick Kellenberger）表示，AI潛力、全球國防支出以及企業治理改革等因素「支撐韓國和台灣股市的漲幅遠高於歐洲股市」。

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