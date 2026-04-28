台積電2奈米機密保護案裁決出爐 TEL：強化保護機制、與客戶共識鞏固，營運不受影響

因涉台積電二奈米洩密案遭判罰1.5億元，台灣東京威力聲明，公司以極為嚴肅的態度看待判決，並將強化資訊管理體制等相關措施。（彭博檔案照）

判決確認機密未實際外洩、無組織介入 TEL已與台積電達成強化商業機密共享保護原則共識

〔記者高嘉和/台北報導〕針對台積電2奈米製程相關機密保護案，台灣智慧財產及商業法院於昨日（27日）作出裁決。TEL台灣子公司東京威力科創表示，對於本次判決結果，公司態度嚴肅，並將以認真負責的方式積極回應。

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判決確認：無組織介入、機密未外洩

TEL在第一時間發表聲明強調，本次調查與判決結果均未顯示公司或台灣子公司有任何組織性介入，判決亦確認相關機密資訊並未實際外洩至第三方，對台積電的技術保護完整性並未造成實質損害。TEL聲明指出：「本公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為」

與台積電達成強化共識 雙方關係穩固向前

在此次事件的處理過程中，TEL 已與客戶台積電充分溝通協商，雙方共同同意進一步加強商業機密及敏感資訊的保護與共享原則，以確保未來合作更加穩固。TEL過往曾多次獲台積電優良供應商獎項，雙方攜手合作多年，此次事件不僅未動搖雙方長期合作的基礎，更促使雙方建立更完善的資訊保護機制。

強化內控管理 多項改善措施同步啟動

面對本次事件，TEL 表示已全面檢視並啟動多項強化措施，除了以業界最高的安全標準為基礎，建立由內外專家24小時/365天常態監控的嚴密資訊安全體系，全力防範及偵測資訊外洩外，更進一步強化法遵體系及稽核機制。

對公司營運無影響 供應鏈與市場運作正常

就市場最關切的營運面向，TEL 明確表示，此次事件對公司整體營運並未造成影響並強調，台灣是本公司全球最重要的市場之一，對台灣半導體產業的長期承諾從未改變，未來將持續深耕台灣、強化在地貢獻。

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