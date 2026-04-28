單身未婚戶長飆速增長 10年多61.6萬人

單身購屋及新青安政策外，近年節稅風潮引發分戶設籍行為，共同推動小戶化趨勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕單身買房已成社會趨勢，根據內政部不動產資訊平台最新統計，過去10年全台戶長增加138萬人，其中單身未婚戶長10年增加高達61.6萬人、占比近45%，對比有偶戶長10年增加32.9萬人，單身未婚戶數10年比有偶戶長、幾乎快要翻倍、大約多出87%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖然戶長不一定是屋主（所有權人），但從戶長人數變化大致可以推斷房市買盤樣貌，除結婚首購等剛性買盤外，單身未婚族群的購屋數量也持續增加，與目前房市推案M型化趨勢吻合。

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全國每戶平均人數2.35人 寫史上新低

另外，新青安政策也讓部分單身族搭上這波購屋熱潮，加上近幾年房屋稅制改革造成戶數在短時間內大量增加，顯示房市出現一波分戶設籍節稅行為，種種因素互相影響之下，最終在統計數字上面呈現小戶與單身狀況，且根據最新統計，全國每戶平均人數也下滑至2.35人，直接寫下歷史新低紀錄。

根據內政部最新統計，過去10年全台戶長人數從847萬人增加到985萬人，10年新增138萬人，其中增加最多的是單身未婚戶長，從117.7萬人增加到179萬人，至於，有偶戶長人數也從523萬人增加至556萬人，10年增加32.9萬人，另外，過去10年婚姻狀態為離婚的戶長也增加27.5萬人，而喪偶的戶長也增加14.5萬人，整體來看未婚戶長仍是最強勁的增長族群。

曾敬德表示，台灣家戶人口數已進入越來越精簡的社會趨勢，尤其近幾年交屋潮的新房子、房屋評定價格又特別高，因此，出現分戶設籍的節稅需求。

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