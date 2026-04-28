統一集團黑貓宅急便打進全家超商通路 即日起全家可用黑貓宅配了

全家（5903）超商今天宣布，除既有「宅配通」服務，即日起全台超過4,400間店舖，將正式導入「黑貓宅急便」，提供常溫、冷藏與冷凍多種溫層包裹的寄送服務，後續更有其他包裹取貨延伸服務，持續打造最便利的包裹生態圈。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）超商今天宣布，除既有「宅配通」服務，即日起全台超過4400間店舖，將正式導入「黑貓宅急便」，提供常溫、冷藏與冷凍多種溫層包裹的寄送服務，後續更有其他包裹取貨延伸服務，持續打造最便利的包裹生態圈。

全家表示，為節省消費者交寄包裹時間，並避免手寫託運單造成辨識不易，「黑貓宅急便」提供線上登打寄取件資訊之服務。

請繼續往下閱讀...

消費者可直接於全台「全家」店舖之FamiPort機台操作填單列印託運單，亦可利用「全家」APP、黑貓宅急便LINE官方帳號、黑貓宅急便官網線上預約，到店掃碼列印，讓交寄流程更快速。

「全家」此次與「黑貓宅急便」提供之服務，將提供本島互寄之S60、S90、S120全規格寄件，離島地區（如小琉球、馬祖）亦同步納入。

在運費方面，本島S60（長寬高總和60公分）常溫配送為130元、低溫配送為160元；針對離島寄回本島之宅配包裹，常溫配送將較本島包裹宅配送多10元，並提供低溫配送S60規格250元、S90規格285元、S120規格320元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法