年收197萬買1600萬房快崩潰！雙薪夫妻列開銷清單 淚曝超殘酷現實

日媒真實報導顯示，一對夫妻買房後，卻陷入自我懷疑。（示意圖，歐新）

〔財經頻道／綜合報導〕山田和也（43歲，化名）與妻子年收入約為1000萬日圓（約新台幣197萬元），3年前以8000萬日圓（約新台幣1600萬元）價格購入一間房產，但入住僅3年，便接連面臨管理費、修繕基金調漲，加上人力、建材與公共電費成本攀升，子女教育費、家庭支出不斷增加，但夫妻薪資卻幾乎停滯不前，沉重負擔讓兩人開始質疑，當初買房的決定究竟是對還是錯。

日本媒體報導，3年前，山田和也與妻子惠美（41歲，化名）的年收入約為1000萬日圓，因此當時買房時，支付了1000萬日圓的頭期款，剩餘的7000萬日圓（約新台幣1385萬元）則透過35年期貸款購得。「我們覺得繼續支付房租是浪費，仲介也說服，現在是買房的好時機，因為利率很低，我們覺得以我們當時的收入，完全可以負擔得起每月的還款。」

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山田和也一邊解釋，一邊拿出購屋時製作的資金規劃書說明，房貸每月還款約19萬日圓（約新台幣3.7萬元）；而夫妻兩人月薪合計約65萬日圓（稅前），實領約48萬日圓（約新台幣9.4萬元），房貸負擔率約占稅前收入23%。

再加上管理費、修繕基金以及按月分攤的房屋稅後，整體居住相關支出每月高達約23萬日圓（約新台幣4.5萬元），等同占夫妻實領收入約48%。結果入住滿3年後，管理委員會寄來「管理費與修繕基金調漲通知」，以人事成本上升、建材價格上漲及公共區域電費增加為由，宣布自次月起每月合計再調漲2萬日圓（淤新台幣3957元）。

他坦言：「最初，我們計劃每月還會多出3萬至5萬日圓（約新台幣5937元至9895元）。然而，近年來，食品雜貨、水電煤氣等生活成本上漲，子女教育費用也穩步增長。與此同時，工資成長卻不如預期，盈餘被抵消了，在這種情況下，增加2萬日圓……對我們家的預算來說是一個沉重的負擔。」

惠美則說，每月固定支出增加2萬日圓，1年下來就增加了24萬日圓（約新台幣4.7萬元），他們已經到了難以維持每月盈餘的地步，除非削減一些開支，否則會日不敷出。「以前週末去家庭餐廳吃飯，是我們家的常態，孩子們都很喜歡。但最近，家庭餐廳的消費越來越高了，一家四口去，大概要花7000到8000日圓（約新台幣1385元至1583元），而且考慮到下個月的貸款，實在負擔不起……。」

他們陷入懷疑：「是不是不應該僅僅因為不想浪費錢租房，就急著買房……？」報導分析，「與其繳房租不如買房」這種以資產累積為出發點的想法，卻可能在通膨時代削弱家庭財務的彈性，讓人只要面對些微固定支出增加，就陷入生活吃緊的困境。

這也凸顯出，「房子是資產」這句話背後，其實隱藏著「持有成本與長期風險」。若忽視了持續持有的不確定性，即使擁有年收入千萬日圓的光鮮條件，也可能輕易被現實擊垮。

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