焦點股》旺宏：轉虧為盈 帶量上漲

旺宏轉虧為盈，股價帶量上漲。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）昨召開法說會並公布第一季財報，終結連續10季虧損，單季終於轉虧為盈，展望今年受惠市場供給減少、漲價等有利因素，預期營運將一季比一季好；法說利多激勵旺宏今股價走高，早盤最高達158元，截至9點35分，股價來到154.5元，上漲9.5元、漲幅6.5%，成交量逾13萬張。

旺宏受惠NAND快閃記憶體銷售大幅成長，NOR快閃記憶體也穩定成長，加上存貨消化挹注，第一季營收毛利率達40.8%，季增16.6個百分點、年增23.1個百分點，營業利益率18.5%，由負轉正，稅後淨利17.79億元，每股稅後盈餘0.9元，由虧轉盈。

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旺宏預期目前NAND快閃記憶體缺口非常大，將持續漲價，預期今年營運「一季比一季好」。NAND Flash是旺宏第一季成長最強勁的產品線，因大廠往高階產品生產，中低階產品供給減少，需求轉向旺宏，致使嵌入式記憶體（eMMC）、單層式（SLC）NAND Flash熱賣，預期未來一年相關業務可望維持大幅成長。

不過，旺宏產能有限，加上擴產因設備交機要等明年上半年，法人認為，今年營運動能以現有產能及靠漲價為主。

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