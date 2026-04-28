10年後也找不到替代品！日媒曝「4款」獨一無二、可伴你一生的車

缺點一堆卻讓人離不開。日媒點名「4款車」才是真正經典。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕這世界上車很多，但幾乎沒有一台是「完美」的；既然如此，為什麼不選一台雖然有缺點，卻在某個領域強到誇張的「一技之長」的車。日媒盤點「4款」功能不完美、但魅力滿點，甚至可能成為你一輩子的車款。

第一款推薦是Lexus IS 500，其大排氣量多缸引擎與環保完全無關，一具5.0升V8自然進氣引擎，直接喚醒車迷最原始的熱血。一顆2UR-GSE的引擎能輸出481匹馬力與強大扭力，搭配8速變速箱與運動化調校底盤，帶來線性又狂暴的加速感。

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日媒指出，近年來，汽車電動化、節能、小排量成為主流，電氣化進程也正在加速前進，但對於汽車愛好者來說，引擎卻能喚起浪漫和激情，巨大的排氣量、V型引擎的轟鳴聲，以及渦輪增壓器和機械增壓器等增壓裝置，這一切都令愛車者興奮不已。

駕駛Lexus IS 500代價是油耗不佳、稅金高昂，但在未來幾乎不可能再出現這種大排量多缸引擎，這樣的車反而顯得「越來越值得」。

第二款是Honda S660，將「好開」做到極致的小型跑車。日媒指出，這款車採中置引擎布局，讓前後配重接近理想比例，過彎靈活、操控精準，搭配小排量渦輪引擎與手排或帶撥片的CVT，駕駛樂趣非常純粹。

不過，其實用性幾乎可以忽略，因為只能坐2個人，且行李空間極小，甚至收納敞篷後幾乎沒空間可用。但這輛車完全是為「駕駛樂趣」而生，反而成為市場上幾乎無可取代的存在。

第三台是Toyota iQ，一台把「小」做到極致的都會車。該車身長不到3公尺，比一般小車還短一大截，但透過高效率空間設計，仍能塞進必要的機能。儘管規格制訂上是4人座，但實際使用更接近雙人車，而且養車成本也不見得比小車便宜，因此並未成為主流。

日媒指出，這台車的超小迴轉半徑與靈活性，在城市中幾乎無人能敵，真正體現「小就是優勢」。

最後是最極端的代表Mitsuoka Orochi。日媒指出，這台車完全不追求性能，而是把「外型」做到極致，其設計靈感來自日本神話中的八岐大蛇，整體造型充滿雕塑感與強烈存在感，開在路上回頭率幾乎保證滿分。

雖然它搭載的是相對普通的V6引擎與自排變速箱，性能稱不上超跑，但品牌自己都直接承認它是「造型取勝的超跑」。但換個角度想，多數超跑的性能本來也無法在一般道路發揮，那不如選一台能真正滿足感官的車。

日媒強調，這4款車都有明顯缺點，但也都有「別人做不到的那一點」，正因為它們不完美，才更有靈魂，也更有可能在多年之後，依然讓人念念不忘。

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