台鐵北車商場將易主！ 新光三越拿下最優申請人

台鐵公司今公告，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為微風集團。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台北車站商場人流大，經營權是兵家必爭之地；台鐵公司今公告，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，次優申請人則為「微風廣場實業股份有限公司」。

微風集團經營台北車站商場多年，與台鐵公司的合約將在今年7月24日到期。台鐵公司在今年1月中公告招商，3月20日投標截止，由於北車商場非常有吸引力，吸引許多業者投標。

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台鐵公司表示，115年4月22日召開「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」甄審委員會，辦理綜合評審作業，經8家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，後續將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業，甄審結果可至財政部促進民間參與公共建設資訊網（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx）及台鐵公司官網查詢。

台鐵公司指出，此次綜合評審同時評定次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」，如與最優申請人無法完成議（簽）約，得通知次優申請人遞補議約。

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