美股收盤》本週迎超級財報週、今漲跌互見 台積電ADR上漲0.63％

美股27日漲跌互見，但標普500指數與那斯達克指數均收紅，雙雙創下歷史新高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕巿場本週將關注企業財報、經濟數據、美國聯邦準備理事會利率決策等指標，而伊朗傳出向美國提出新提案，投資人於忙碌一週開始之際保持觀望，美股27日漲跌互見，但標普500指數與那斯達克指數均收紅，雙雙創下歷史新高。

綜合媒體報導，《美聯社》引述兩名地區官員說法，指稱伊朗已提出新方案，若美國解除海上封鎖並終止戰事，願意放棄對荷姆茲海峽的控制權。本週「財報週」將開跑，包括Alphabet、微軟 、亞馬遜與Meta都預計於29日盤後公布最新財報，蘋果將在30日接棒登場，市場關注上述企業對AI投資、雲端需求與消費性電子動能的最新展望。

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此外，聯準會28日將展開為期兩天的利率政策會議，在伊朗衝突帶來不確定性的背景之下，市場普遍預期將維持利率不變。焦點個股方面，亞馬遜下跌1.09%、Alphabet上漲1.72%、Meta上漲0.53%、蘋果下跌1.27%、微軟微漲0.05%。台積電ADR上漲0.63%。

道瓊工業指數下跌62.92點或0.13%，收49167.79點。

標普500指數上漲8.83點或0.12%，收7173.91點。

那斯達克指數上漲50.50點或0.20%，收24887.10點。

費城半導體指數下跌105.63點或1.00%，收10408.04 點。

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