禁日水產改買印度蝦？中國進口狂增117％ 登第二大買家

中國對印度蝦的進口大幅成長。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《Shrimp Insights》發布最新統計，印度2月蝦類出口量溫和成長，年增4%，儘管美國仍位居印度蝦第一大買家，2月對美出口卻大減40%，對中出口則顯著攀升，比去年同期激增117%，中國也登上印度蝦第二大買家。

去年底因中日衝突，中國對日本水產發布禁令，印度水產商視為天賜良機，還祭出比中國便宜3成的印度蝦等水產輸中，儘管當時引起中國網友崩潰，憂心品質問題，希望繼續吃日本貨，如今看來印度蝦在中國銷售成果非常亮眼。

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《Shrimp Insights》指出，印度蝦正在調整市場結構，減少對美國的依賴，開拓其他市場，但出口額和附加價值則出現下滑態勢。

統計顯示，印度2月蝦類出口量持續溫和成長，達到5萬528噸，年增4%，前2月出口量達到10萬1093噸，年增4%。然而，出口額的表現卻截然不同。2月出口總額為3.39億美元，年減3%，前2月出口額為6.86億美元，年減2%。出口量與出口額之間差距的擴大，反映出市場和產品結構均發生結構性變化。

美國買氣低迷仍是印度出口格局的主要特徵。繼1月對美出口下降36%之後，2月對美出口量降至1萬3226噸，年減40%，前2月出口量為2萬7114噸，年減38%，凸顯美國對等關稅持續對印度造成重大衝擊。

與此同時，印度正迅速拓展其他市場，中國是成長最顯著的驅動力。2月對中出口量飆升至1萬1093噸，年增117%，前2月出口量達2萬109噸，年增94%。這表明，出口量正大幅轉向中國，尤其是適合中國市場的產品。中國也成為印度蝦的第二大買家。

印度蝦第三大市場則是歐盟，2月對歐盟出口量8630噸，年增13%，前2月出口量達到1萬9729噸，年增31%）。儘管成長不及中國，但整體成長依然強勁。

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