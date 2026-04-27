黃金關鍵支撐在「這價位」 若跌破下探壓力將加大

金價本週開盤延續上週收盤時的謹慎情緒，27日黃金價格在4700美元附近窄幅波動。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕金價本週開盤延續上週收盤時的謹慎情緒，27日黃金價格在4700美元附近窄幅波動，日線圖上的形態凸顯市場猶豫不決。技術面顯示，XAU/USD（黃金現貨vs.美元）在一個較寬的水平通道內窄幅震盪，關鍵支撐位在4600美元附近。

追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）週一走弱，因為市場對美伊戰爭結束抱持溫和樂觀情緒。有關中東達成協議取得進一步進展的消息令投資者抱持希望，但荷姆茲海峽仍關閉，第二輪和平談判已被取消，這使得投資人的風險偏好依然低迷，貴金屬價格也基本持平。

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市場也密切關注一系列央行貨幣政策決定，尤其是美國聯準會週三的利率決議。市場普遍預期聯準會將維持利率不變，並暗示短期內將維持貨幣政策穩定。

技術面顯示，XAU/USD 在一個較寬的水平通道內窄幅震盪，關鍵支撐位在4600美元附近。

儘管價格在周五低點4660美元附近受到支撐，但下跌幅度已基本限制在上方。不過，空頭仍將關注底部4600美元附近。若跌破該區域，下探壓力將加大，目標位將指向3月26日低點4350美元附近。

金價上檔方面，4745美元至4770美元之間的阻力位在上週多次阻擋了多頭的上漲嘗試，目前正限制多頭的行動，並封閉其衝擊通道頂部4885美元附近的路徑。





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