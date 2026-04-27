韭菜大翻車！穩懋、信驊違約交割逾1.28億 6券商驚爆

櫃買中心在盤後發布公告，穩懋與股王信驊出現大額違約交割，合計金額超過1.29億元。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台股今（27）日再創新高，一度攻上4萬點，市場亢奮情況下仍有超過70%個股下跌，櫃買中心在盤後發布公告，指標性個股穩懋（3105）與股王信驊（5274）出現大額違約交割，合計金額超過1.29億元。

穩懋和信驊傳出共6券商通報大額違約交割事件，其中穩懋違約交割金額達9669萬6250元；信驊違約交割金額為3283.5萬元，分別是今年上市櫃第7、第8宗個股違約交割通報案。

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砷化鎵大廠穩懋近日走勢疲軟，今日慘遭沉重拋售，股價在連續兩天分別重挫2.32%與6.67%後，今日一路向下摜壓，終場以跌停價492.5元作收。連續崩跌走勢讓試圖抄底或利用槓桿的投資人措手不及，最終導致新光證券桃園、國泰證券敦南、群益金鼎證券永和、永豐金證券羅東及永豐金證券天母等5處券商據點集體通報違約，金額高達9669萬9250元。

信驊今日盤中衝上1萬7295元新天價後引爆獲利了結賣壓，終場以下跌370元或2.26%、每股1萬6000元作收，前2個交易日各以上漲4.47%、下跌2.58%作收。信驊「由紅翻綠」直接擊穿短線操盤者的資金底線，隨後由玉山證券景美分公司通報了3283.5萬元的違約交割案。

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