凱基金董事會通過1元「全現金股利」4年新高 殖利率直逼5％

凱基金（2883）董事會今（27）日通過2025年股利分派案，每股普通股配發現金股利1元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）董事會今（27）日通過2025年股利分派案，每股普通股配發現金股利1元，不但高於去年加上現金股息0.85元加配股0.1元的0.95元，更是「全現金｣發放，以今日凱基金收盤價20.5元計算，現金股息殖利率4.9%。

此外，凱基金也已公告今年的股東常會紀念品，仍延續過往的實用特性，將贈送「彩繪花鳥筷（6雙）組」。

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分析近年凱基金的股利配發情形，「1元」現金股利較去年度的0.85元成長18%，並達到歷年最高的配發金額。普通股現金股息配發率為57%，為近5年來最高。另每股乙種特別股配發現金股利0.355元。

凱基金控2025全年稅後淨利達300億元，每股盈餘1.74元；在排除提列外匯價格變動準備金59億元，與歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高。凱基金表示，本次股利配發是以2025年度獲利表現穩健且具延續性為基礎，在兼顧財務穩健、資本配置與長期成長需求下，積極回應股東對公司經營品質與股東報酬的長期信心與期待，也充分展現經營團隊與股東共享營運成果的理念。

凱基金控2026年持續維持強勁的獲利動能，第一季獲利116.9億元、EPS0.69元。凱基金強調，若加計不計入當期損益的FVOCI股票處分利益，調整後的第1季累計獲利為262.05億元，換算為每股獲利1.55元，持續創下歷史同期新高，年成長率逾200%；FVOCI股票處分損益雖不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘；同時，凱基銀行與凱基證券兩家子公司，今年第1季累計稅後獲利達80.05億元，較去年同期成長126%，成為金控獲利及配發股息的基礎。

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