台積電2奈米洩密案宣判 TEL聲明回應了

半導體設備大廠東京威力科創（TEL）台灣子公司東京威力科創因涉及違反國家安全法，被判罰金1.5億元，緩刑3年，全案可上訴。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電2奈米洩密案，智慧財產及商業法院今（27）日宣判，半導體設備大廠東京威力科創（TEL）台灣子公司東京威力科創因涉及違反國家安全法，被判罰金1.5億元，緩刑3年，全案可上訴；TEL聲明表示，公司以極為嚴肅的態度看待判決，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施，公司並強調，此次調查及判決結果，公司及台灣子公司並無存在組織性介入，相關機密資訊也沒有出現外流情事。

智慧財產及商業法院今依違反國家安全法等罪，判處台灣東京威力科創前員工陳力銘有期徒刑10年，台積電前員工吳秉駿、戈一平分別被判處3年、2年徒刑，台積電工程師陳韋傑獲判刑6年，台灣東京威力科創前員工盧怡尹犯湮滅刑事證據罪，獲判刑10月，緩刑3年，支付公庫新台幣100萬元，參加法治教育課程6場次。

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台灣東京威力科創遭判罰金新台幣1.5億元，包括向客戶台積電支付新台幣1億元、並向公庫支付新台幣5000萬元，緩刑3年；TEL聲明指出，對於判決指出台灣子公司未能充分履行對該前員工的監督義務，公司以極為嚴肅的態度看待，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。該公司並強調，並不存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。

TEL表示，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為。公司已與該客戶協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享的原則。此事件對公司營運並無影響。TEL強調，未來全體員工將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人的期待。

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