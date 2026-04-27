明台產險啟動AI轉型 打造地端LLM喚醒65年「沉睡資料」

明台產險董事長矢持健一郎（左3）與經營團隊今（27）日召開記者會，宣布啟動以「AI轉型」、「數位深化」與「永續治理」為核心的三軸驅動策略。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕成立於1961年的明台產險，已在台深耕65年，面對AI時代帶來的產業變革，明台產險已積極推動數位轉型（DX），今年將採購專屬GPU建立地端LLM（大型語言模型）算力，也已招聘「資料科學家」，著手「喚醒」過去累積65年、龐大的客戶投保、核保、理賠等｢沉睡資料｣，期望有助於鎖定目標客群、開發消費者需要的商品，目標推升整體市占率至7%。

明台產險董事長矢持健一郎去年4月上任，立即規劃明台產險下一階段發展藍圖。明台產險今（27）日召開記者會，宣布啟動以「AI轉型」、「數位深化」與「永續治理」為核心的三軸驅動策略。談到「AI轉型」，外界多會擔心企業界此精簡人力，矢持健一郎坦言，諸如IT、數位、AI相關部門，人力會持續增加，但部分行政流程相關、重複性高的工作，可能因導入AI使人力縮減，需透過教育訓練，補強既有員工能力不足之處。

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不過，矢持健一郎強調，金融服務的核心仍是「人與人之間的信賴」，明台產險採取的策略，是建立「AI生成初稿、人類負責決策」的協同模式，而招攬、理賠、第一線業務等，特別強調「與人接觸」的服務，短期內仍難以完全被取代。

此外，明台產險過去65年累積了龐大的核保、理賠的大數據資料庫，也期望透過AI的強大分析能力，找出有價值的資料。因此，明台產險2026年斥資數千萬元，採購專屬GPU建立地端 LLM（大型語言模型）算力，預計下半年將「喚醒」沉睡於紙本中的資料，轉化為支援風險分析的關鍵數據。

要「喚醒」的沉睡資料有哪些？矢持健一郎說明，主要是長年累積的客戶個資，希望能夠更了解客戶、了解客戶的需求，以掌握客戶的家庭結構、興趣嗜好等數據，分析其需求，進而更有效率地推薦適合的保險商品，或設計消費者需要的附加條款。

為了這些沉睡資料，明台產險除了擴增數據工程團隊，從過去的3人增加至今年的8人，更特別招募「資料科學家」，負責 AI技術的運用與導入，將過去人工分析，卻只能從碎片化、散落在各種文件中的數據，進行自動化清理整合，加速導入提升效率，最終目的是透過數據串聯，識別客戶的潛在需求。

明台產險除了訂定2026年簽單保費業績224億元、稅後淨利達3.3億元的目標，更立下2030年市佔率達7%的中期目標。矢持健一郎指出，現階段明台的個人險與商業險業績比例，分別達55％比45％，為了達成2030年的中期目標，未來的業務發展重心，將鎖定個人險種的成長，包括車險、住宅火險、傷害險業務。至於目前僅有不到2%的網路投保業務，也將積極推動，期望盡快達到簽單保費10%的目標。

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