再不收手就晚了！退休族應該砍掉5種開銷 避免晚年破產

美媒點名，退休後該停止的5件支出。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休生活其實相當昂貴，在數十年依靠固定薪水後，轉為僅靠固定收入生活，往往是一項艱難的轉變。美國財經新聞網站整理出一些在退休後常見、甚至受歡迎，但在有限預算下其實不太合理的消費項目，點出5項支出在退休後該立刻停止。

1.分時度假（Timeshare）

無論在人生哪個階段，購買分時度假模式通常都不是好主意。而到了退休後，更需要三思，在60、70歲甚至更高齡時，簽下長達數十年的合約真的合理嗎？你還能旅行多久？又還想旅行嗎？此外還有財務負擔。分時度假通常無法以原價轉售，甚至可能成為繼承上的麻煩。

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這類產品往往會綁定高額的年度維護費。雖然你可以出租，但是否願意自行負責行銷與管理？如果租不出去，是否願意補貼別人的假期？並非所有分時度假都不好，但最穩妥的方式，其實是「租別人的單位來使用」。

2.人壽保險

在人生年輕時，因為死亡風險較低，人壽保險保費通常較便宜。但到了退休年齡，由於保險公司需承擔更高的理賠風險，保費會大幅提高，甚至變得難以負擔。

其實，多數人在退休後也不再需要購買新的人壽保險。當子女已經成年，通常不需要再透過保險來確保他們的生活。當然，仍應依個人情況評估。或許保留既有保單是合理的，但未必需要新增保障。

3.替已成年的子女負擔開銷

近年來，許多年輕人的經濟壓力不小。根據2025年Savings.com的調查，約半數受訪者表示，會定期資助18歲以上的子女，平均每月約1474美元，一年接近1.8萬美元。但退休後，父母還能持續負擔多久？調查中約一半的家長表示，這已影響到自身的財務安全。

讓孩子經濟獨立並不容易。適度支援短期需求（如教育或起步階段）或許有其必要，但長期而言，讓子女完全自立對雙方都是更好的選擇。

4.奢侈的衝動性消費

許多退休者最大的遺憾之一，就是沒有存下更多錢。而過度消費，則是退休後常見的財務錯誤之一。專家建議，在退休前或退休初期，就應清楚評估自身財務狀況與支出計畫。建立一套可持續的預算，區分必要支出與生活享受，能有效避免未來的財務壓力。

5.大規模居家裝修

退休後想重新打造理想生活空間無可厚非，但進行大規模裝修時需格外謹慎。某些為「高齡」所做的改善是合理的，但仍需務實規劃。調查顯示，31%的裝修案會超出預算，甚至有29%的人根本沒有預算規劃。

裝修費用往往難以精準預估，對於固定收入的退休族來說，必須嚴格控管支出。如果你心中想的是打造「夢想之家」，更應重新審視現實狀況。此外，也不要誤以為裝修一定能提高房屋價值。實際上，多數裝修並無法帶來相應的投資報酬。

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