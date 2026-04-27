搶攻廚餘商機！雲豹能源轉投資好事循環打造全球首座Fitwel低碳廠

雲豹能源轉投資好事循環打造全球首座Fitwel低碳廠。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕環境部日前指出，全台每日廚餘產生量約2115噸，然而再利用量能僅1100噸，雲豹能源（6869）轉投資成立好事循環科技（HowSmart）搶攻廚餘循環商機，好事循環以「快速生物催化法」結合高標準廠區規劃與環境友善設計，更成功取得美國健康建築Fitwel國際認證，並成為全球首座獲此認證的廢棄物循環再利用廠，為台灣循環經濟發展建立國際標竿。

隨2027年全面禁止廚餘養豬政策上路，既有去化途徑將逐步退場，環境部也規劃3年內擴充堆肥、生質能與黑水虻等處理量能，預計2028年全面到位，並逐步終結焚化與掩埋，屆時每年約逾77萬噸廚餘將全數仰賴再利用體系處理，帶動低碳處理市場需求持續升溫。

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好事循環科技總經理魏志毓表示，隨著非洲豬瘟防疫政策持續推進，政府規劃於2027年全面禁止廚餘養豬，既有去化途徑將逐步退場，廚餘處理體系正面臨結構性轉型，目前市場已朝向生質能、黑水虻與堆肥等多元方式發展，但在轉型過程中，整體處理量能與效率仍有明顯缺口，也使高效率、低碳排的處理解方需求快速升溫。

好事循環成立於2025年，以「不焚燒、不堆置」為核心，相較傳統堆肥需耗時數月且易產生氣味與環境負擔，該技術可於當天完成有機質廢棄物轉化，將處理時間縮短至原本的1%，並降低逾8成碳排放，兼顧效率與環境友善，具備規模化導入潛力。

目前，好事循環桃園廠已取得再利用機構資格，可處理中藥渣、植物性廢渣、廚餘、羽毛及畜禽屠宰下腳料等多項有機質廢棄物，目前正規劃推動第二座處理廠建置，持續擴大處理量能，並呼應政策推動廚餘資源化與循環再利用，同時攜手母公司雲豹能源深化低碳技術布局，結合集團能源與環境整合能力，強化有機廢棄物處理體系，搶占循環經濟市場商機，加速產業邁向低碳轉型。

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