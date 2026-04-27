轉虧為盈了！旺宏第1季毛利率40.8％ 每股獲利0.9元

旺宏董事長吳敏求指出，公司正處於一個由虧轉盈的關鍵時刻，這一季的成果驗證旺宏的營運模式在市場逆風過後，具備強大的反彈與獲利能力。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）今召開法說會並公布財報，受惠記憶體漲價缺貨，終於擺脫連續10季虧損，正式轉虧為盈，毛利率達40.8%，營業利益率由負轉為正18.5%，稅後淨利17.79億元，稅後每股盈餘0.9元。

旺宏因調高產品價格及去化存貨，第一季成功將毛利率從去年同期17%拉升至40.8%，並使營業利益率由負轉正，達到18.5%，不僅止住虧損，更創造17.79億的稅後淨利，每股 稅後盈餘0.9元的，印證價格策略與成本控制雙重奏效。

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旺宏董事長吳敏求指出，公司正處於一個由虧轉盈的關鍵時刻，這一季的成果驗證旺宏的營運模式在市場逆風過後，具備強大的反彈與獲利能力。

旺宏第一季營收達105億元，季增35%、年增7%，營收規模雖未超越2022年第一季史上高點，但已是歷史次高；毛利率顯著回升，達40.8%，遠高於上一季的24%與去年同期的 17%，此改善主要歸因於三月開始大幅漲價，存貨去化迴轉約5億元的利益。

旺宏第一季營業利益轉正，達到19億元，營業利益率為18.5%，相較於上一季的虧損3.9 億，改善幅度明顯；營業費用雖因獲利而提列員工酬勞，但整體費用支出仍在控制之下。

稅後淨利稅後為17.79億元，稅後每股盈餘為0.9 元，正式轉虧為盈。

旺宏儘管股本因公司債轉換而從185億微幅增加至196億元，但公司認為，獲利能力大幅提升抵銷了稀釋效應。第一季業外收益約1.3億元的匯兌收益，貢獻部分稅前淨利。息稅折舊攤銷前利潤 （EBITDA） 達到34億元，佔營收約33%，顯示公司核心業務產生現金的能力依然強健，主要受益於折舊的抵減效果。

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