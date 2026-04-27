年薪240萬父親砸錢只為幫兒圓夢 撐到最後卻喊「後悔了」悲慘代價曝

日媒以真實案例揭示，教育費可以透過貸款補足，但退休資金並無相應機制，一旦耗盡，恐將影響整體家庭未來。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合頻道〕當孩子立志成為醫師，多數父母會全力支持。然而，日本一名年收入1200萬日圓（約新台幣234萬元）的54歲上班族，為了實現獨子的醫師夢投入大量資源，卻在多年後說出「後悔了」，凸顯現實與老後資金之間的現實拉扯。一場看似無條件的愛，正把整個家庭拖向財務深淵。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，54歲的洋二（化名）是上班族，年收入1200萬日圓，他的妻子加奈子（化名，51歲）比他小3歲，是一名全職家庭主婦。這對夫婦擁有約1500萬日圓（約新台幣293萬元）的資產。然而，這對夫婦卻遇到了一些問題。

請繼續往下閱讀...

兒子壯太（化名）從小立志成為醫師，從國小三年級起便開始補習，並順利考上私立學校。為了支持兒子升學，夫妻長年投入龐大教育費用，光是學費與補習費即已超過1000萬日圓（約新台幣195萬元）。

此外，洋二在10年前購屋時，也刻意選擇距離市中心較遠的中古住宅，以降低房貸支出，將更多資源投入子女教育。夫妻最大的目標，是讓兒子考上學費較低的國立大學醫學系。

然而，壯太連續2年未能考取國立大學醫學系，目前進入第2年重考。面對壓力，他一度萌生放棄念頭，但父親仍鼓勵他繼續挑戰。然而，在說出鼓勵的同時，洋二也開始正視家庭財務現實。

根據規劃，洋二未來收入將隨年齡逐步下降，58歲起減薪2成，60歲後再減1成。若兒子最終改讀學費高昂的私立醫學系，現有約1500萬日圓的存款恐將幾乎全數用於學費，甚至影響夫妻退休生活。這不禁讓洋二感嘆「我後悔了」。

在壓力之下，夫妻尋求理財規劃師協助。分析指出，該家庭面臨的最大問題在於「收入下降時期」與「教育支出高峰」重疊，且若動用全部存款，老後資金將形同歸零。

對此，理財規劃師建議，家庭可透過教育貸款、獎學金或附帶服務條件的學費減免制度分擔負擔，同時檢視支出並尋求增加收入來源。此外，也應與子女溝通，由其承擔部分學費，以培養責任感。

專家強調，教育費可以透過貸款補足，但退休資金並無相應機制，一旦耗盡，恐將影響整體家庭未來。專家也提醒，部分家長容易陷入「既然已投入大量教育費，就一定要讓孩子成功」的心態，進而忽略財務風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法