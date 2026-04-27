台積電內鬼洩密案陳力銘判10年 東京威力須賠1億元、付台灣公庫5千萬元

台積電離職工程師陳力銘轉投東京威力公司後，涉勾結台積電工程師，洩漏台積電2奈米機密，智財法院今判刑10年。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕台積電離職工程師陳力銘，轉投東京威力公司後，涉勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平，洩漏台積電2奈米機密，高檢署去年8月依違反國安法起訴3人，經持續追查發現，另一名工程師陳韋傑亦涉案，拍攝14埃米製程機密資訊傳給陳力銘，且東京威力高階主管盧怡尹曾於本案曝光後，刪除陳力銘翻拍台積電的營業秘密圖檔涉滅證，東京威力亦有未善盡監督、防止之責，均予追加起訴，智慧財產及商業法院今（27）日依違反國安法及營業秘密法，判處陳力銘10年徒刑，可上訴。



台積電工程師吳秉駿判3年。（記者羅沛德攝）

同案被告部分：吳秉駿違反國安法及營業秘密法判刑3年、戈一平犯國安法判刑2年，兩人因認罪獲台積電原諒等原因，獲得輕判；陳韋傑犯國安法，因否認犯行未獲台積電原諒，判刑6年、盧怡尹判刑10月，緩刑3年，並向公庫支付100萬元，並接受法治教育6場次；東京威力犯國安法及營業秘密法，承認犯罪，與台積電公司和解，除同意支付相當金額外，另有積極檢討並建立防止措施具體作為，判處罰金1.5億元，緩刑3年，條件是向台積電支付1億元並支付公庫5000萬元。

台積電工程師戈一平判2年。（記者羅沛德攝）

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料2024年底最終測試沒過關而「掉單」；從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳力銘，從2023年八月起至去年5月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，並說服兩人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

據了解，陳之所以「走偏鋒」，起初可能是害怕「掉單」，改善機台表現良率、希望通過測試等原因，2024年「掉單」後，可能是為了爭取最先進製程供應機會，其中，吳共讓陳拍資料3次、戈1次，陳事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

檢方對陳求刑14年、吳9年、戈4年，去年12月追加起訴東京威力並建請法院科處1.2億元罰金。

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檢調另發現，陳韋傑曾直接拍攝、重製資料傳給陳力銘，總共約12張資料，陳力銘上傳至公司的雲端硬碟中，盧怡尹於案發後刪除資料，檢方今年1月間追加起訴2人，並對陳力銘再求刑7年、陳韋傑求刑8年8月、盧怡尹求刑1年，並再對東京威力求處罰金2500萬元。

東京威力高階主管盧怡尹判10月。（記者羅沛德攝）

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