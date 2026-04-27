美伊和平談判陷僵局 國際油價漲近2％

國際油價週一亞洲早盤漲近2％。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與伊朗之間的和平談判陷入僵局，通過荷姆茲海峽的石油運輸仍然有限，導致全球石油供應緊張，週一（27日）國際油價延續漲勢，上漲近2％。

《路透》報導，週一亞洲早盤交易，紐約西德州中級原油上漲1.79美元，或1.9％，暫報每桶96.19美元；布蘭特原油則漲逾2％，一度達每桶107.97美元，觸及3週高點。紐約西德州中級原油和布蘭特原油上週分別上漲了13％和近17％，為戰爭爆發以來最大的單週漲幅。

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週末期間，恢復和平談判的希望有所減弱，美國總統川普取消了特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫希納（Jared Kushner）前往伊斯蘭堡的行程，與此同時，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）已抵達巴基斯坦。

德黑蘭目前基本封鎖了荷姆茲海峽，華盛頓則對伊朗的港口實施封鎖，根據Kpler的航運數據，荷姆茲海峽的運量仍有限，週日（26日）僅1艘油輪進入波斯灣。

高盛（Goldman Sachs）上調了Q4油價預測，預估布油將達到每桶90美元，紐約西德州中質原油則為每桶83美元。分析師表示，由於油價存在持續向上的淨風險、精煉產品價格異常高、產品短缺的風險，以及這次衝擊的空前規模，經濟風險比單純根據基本情況所預估的要更大。

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