台灣經濟規模不到英國1/4 台股市值超車英國 台積電比蘋果還威5倍

台灣股市的總市值已超過英國，這一轉變幾乎完全是由全球對人工智慧晶片的巨大需求所驅動。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣股市的總市值已超過英國，這一轉變幾乎完全是由全球對人工智慧晶片的巨大需求所驅動。外媒tomshardware指出，台灣上市公司的總市值約為4.3兆美元，略微超過歐洲最大的股市，儘管台灣的經濟規模不到英國的四分之一。

根據國際貨幣基金組織的估計，台灣的GDP約為9770億美元，而英國則高達4.3兆美元。儘管這兩個經濟體之間的差距並未改變，但它們的股市差距已然擴大。

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就台灣股市成分股而言，台積電佔了絕對主導地位，其市值約為1.98兆美元，佔台灣股市總市值的40%。其他主要經濟體對單一公司的依賴程度遠不及台灣股市。相較之下，蘋果在標普500指數中的佔比約為7%。

台積電上周公布創紀錄的第一季財報，淨利潤年增40.6%，達到約180億美元。該公司將全年營收預期上調至成長30%以上，並確認計畫增建一座3奈米晶圓廠以滿足人工智慧需求。台積電預計，到2027年，人工智慧的需求將超過供應。

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