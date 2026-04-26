北京還沒掏錢幫忙？學者喊話南非最缺「這個」啦！

學者表示，南非最欠缺的不只資金，還有資金所帶來的技能、智慧財產權和技術。圖為南非街頭小販正在清點南非幣。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕學者表示，南非最欠缺的不只資金，還有資金所帶來的技能、智慧財產權和技術，這意味著需要吸引外國直接投資（FDI）。如果不採取積極措施吸引外國直接投資，即使擁有成熟的資本市場，南非仍可能面臨長期低成長、生產力低和競爭力下滑的風險。

南非學者戴維斯（Martyn Davies）與南方資本集團（Southern Capital Group）首席經濟顧問王月魂（Yuwa Hedrick-Wong），在南非媒體《Daily Maverick》聯合撰文解析南非經濟問題。

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文章直指，南非政府近期舉辦的第六屆南非投資大會，以累計認購資金金額作為衡量其成果的指標。然而，這種衡量標準並不恰當。此類大會的真正核心應該是強調吸引和將智慧財產權（透過投資）融入經濟體系的重要性。

文章說，南非並非典型的資金匱乏的開發中國家。它擁有成熟的資本市場和高度發展的銀行業。約翰尼斯堡證券交易所排名全球第17位，市值達24.3兆南非幣（約台幣46億，佔非洲股票市場總市值的60%），而資產管理業的資產規模超過12兆南非幣（約台幣23億）。南非需要的不只是資金，還有資金所帶來的技能、智慧財產權和技術。這意味著需要吸引外國直接投資（FDI）。

世界銀行數據顯示，南非的年均投資額佔GDP的比重，從2010年代上半葉的17%下降到下半葉的15%，並在2020年代上半葉進一步降至12%。相較之下，盧安達和模里西斯這兩個非洲最具活力的經濟體，其年均投資額分別佔GDP的28%和21%，凸顯南非表現非常糟糕。

南非公共部門債務居高不下，佔GDP的78.9%至129%（取決於是否包含國企債務），財政赤字佔GDP的4.5%，嚴重限制政府的財政能力，使其難以進行足夠的投資，從而無法推動經濟走上實現強勁增長的道路，這還不包括政府有效配置和管理資本的能力問題。

文章強調，南非吸引外國直接投資的能力與其疲軟的GDP成長同步減弱。2010年代上半葉，南非的外國直接投資佔GDP的比重略高於1%，而到了下半葉，這一比例已降至1%以下。

過去10年，南非的外國直接投資平均僅佔其經濟規模的1.5%，而全球平均約為4.5%。一個成功的新興市場國家每年應吸引超過其GDP 5-6%的外國直接投資。然而，南非的結構性和監管環境阻礙這個目標的實現。

文章呼籲南非政府緊急採取行動，鞏固在非洲地區的現有地位。由於阻礙外國直接投資的適得其反的政策，南非的比較優勢已顯著削弱，並造成了巨大的價值損失。

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