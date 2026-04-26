洗衣機壞掉竟變金礦！他意外創業衝出「31億年營收」翻轉人生

Scott Dancy因洗衣機故障找到創業靈感。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一間「臭到受不了」的公寓，竟意外成為創業靈感來源。美國創業家Scott Dancy因洗衣機故障引發惡臭，意外發現茶樹精油的除臭效果，進而打造品牌Azuna，短短數年內從家庭手作產品，即將躍升為年營收1億美元（約新台幣31億元）的快速成長企業。

美媒報導，Scott Dancy大學畢業後，職涯幾乎全程投入創業。他曾創辦人力仲介公司並迅速賺進數百萬美元，也涉足資安軟體、能源與礦業等領域，歷經成功與重大失敗，包括砂石投資慘賠出場。

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2017年，他在離婚後獨居紐約，一次洗衣機故障導致積水發臭，讓他深受困擾。一位朋友提供茶樹精油作為解決方案，意外徹底消除異味，也啟發他創業構想。他認為，相較市面上以香味掩蓋異味的產品，茶樹精油具備抗菌特性，可從源頭解決黴菌與細菌問題，因此決定打造專門的除臭產品品牌。

2019年，他正式創立Azuna，開發一系列具有除臭功效的茶樹油產品。初期由自己親自包裝、出貨與客服，甚至凌晨固定起床處理訂單與留言。產品以約10美元（約新台幣314元）成本製造、20美元（約新台幣628元）售出，初期利潤有限。

然而，隨著疫情爆發，居家環境需求提升，品牌業績快速起飛。2020年4月月營收約1.2萬美元（約新台幣38萬元），5月即暴增至10.5萬美元（約新台幣330萬元）。此後公司規模迅速擴張，並導入物流系統與團隊運作。

目前 Azuna 已擁有約50名員工，並進入美國零售通路市場，去年營收達5300萬美元（約新台幣17億元），今年預估將突破1億美元，並持續拓展至大型零售合作。

Scott Dancy表示，公司曾在極短時間內經歷爆炸性成長，從每月50萬美元（約新台幣1571萬元）躍升至300萬美元（約新台幣9428萬元），對營運帶來巨大挑戰。他也坦言自己並非營運型管理者，而是偏向創業與產品開發。

展望未來，他計畫在適當時機出售Azuna，並估計約一年半內完成交易。之後將投入新的創業計畫，包括建立研發與行銷平台，並在水牛城打造消費品牌生態系。Scott Dancy回顧自身創業歷程表示，成功與失敗並存，但關鍵在於敢於承擔風險與持續執行。他也建議創業者應同時做好最壞準備與最大想像，才能在不確定環境中找到突破口。

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