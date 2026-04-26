6旬節儉夫妻退休為圓夢砸540萬 如今淪「找打工」慘痛代價曝光

日媒以真實案例揭示，退休族群的大額消費若缺乏後續財務規劃，容易在短期內造成壓力。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人退休後都想享受以前無法體驗的事，然而，日本一對60多歲退休夫妻為圓「一生一次」夢想，豪砸約2800萬日圓（約新台幣547萬元）參加世界一周郵輪旅程，原以為是人生最華麗的句點，沒想到回國後卻接連被現實開銷追擊，讓原本穩定的退休生活開始陷入崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲正一（化名）與66歲妻子明子（化名）在退休數年後決定踏上長達數月的世界郵輪之旅。夫妻倆表示「我們以為可能再也不會有這樣的機會了，想趁著還有精力的時候做自己想做的事」。

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夫妻倆過去生活一向節儉，幾乎沒有奢侈消費，很少外出用餐，旅行也主要侷限於國內，因此這筆支出被視為「最後的圓夢」。旅程期間，兩人造訪多國港口、體驗各地文化，也結識不少同齡旅客，留下深刻回憶，甚至一度認為「這筆錢花得值得」。

然而，幸福感在回國後半年開始轉變。首先是長年累積的房屋維修問題浮現，包括熱水器更換、外牆修補等支出集中爆發；接著是正一的健康檢查與醫療費用增加，使固定支出明顯上升。

更關鍵的是，旅程期間放鬆的消費節奏延續到日常生活，讓支出持續超出預期，正一坦言「回來後才發現，錢比想像中流失的更快。」

在意識到財務壓力後，夫妻倆開始重新檢視生活開銷，減少外食並記帳控管支出，同時正一也考慮重新從事短期工作，以增加現金流。妻子後悔說「當初沒有想清楚之後的生活。」

專家指出，退休族群的大額消費若缺乏後續財務規劃，容易在短期內造成資產壓力。尤其在收入固定的情況下，一次性支出往往會放大後續生活風險。

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