退休夫妻才搬到鄉下3個月！兒驚見「淒涼慘況」嚇壞了

日媒真實案例指出，一對退休夫妻，滿心歡喜搬到鄉下，卻面臨現實打擊。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕誠先生（化名，64歲）與妻子真由美（化名，62歲）在都市生活多年，退休決定搬離到鄉下，並在當地買一棟房子，原以為能就此展開悠閒愜意的退休生活。結果當兒子前往探望時，卻發現現實與想像大相逕庭，不僅花園荒蕪、雜草叢生，屋內也遠不如從前整潔，感覺像沒有足夠的錢過上舒適的生活，讓他驚覺父母正承受超乎預期的生活壓力。

誠與真由美表示，過去長年生活在都市，住在公寓大樓裡，因此非常渴望田野生活，也想嘗試家庭園藝，因此決定搬離城市、移居鄉間，在當地的購屋費用，幾乎全由賣房所得支應，夫妻並未背負房貸，在開始領取年金前的生活費，也預估可由退休金與存款充分支持。

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夫妻倆原本認為，退休後有更多時間從事喜歡的事情，即便生活機能較都市不便，仍覺得「雖然遠一點，但能換來更安穩的生活」。搬家初期，真由美也確實享受理想中的退休日子，不僅照顧花園、在附近散步，還能使用當地食材下廚，生活愜意。

然而搬家約三個月後，兒子直人（化名，35歲）前往探望，當他聯絡母親說想去看她時，真美子卻給了他一個意想不到的答案「你其實不必大老遠跑來」，這讓他感到不安。

當直人抵達時，房子和想像中的截然不同。花園荒蕪、雜草叢生，屋內也遠不如從前整潔。「這和我剛來的時候明顯不一樣了，感覺像沒有足夠的錢過上舒適的生活，或者說事情運轉得不太順暢。」

進一步了解後，直人意識到父母面臨多項搬遷前未充分預料的現實問題。首先是採買不便。距離最近的超市開車需15分鐘，步行幾乎不切實際，車輛成為生活必需品，但誠先生近來體力下滑、開車容易疲勞，外出頻率明顯下降。

其次是就醫困難。過去在都市，步行範圍內就有多家診所與醫院，如今看診需長途移動，導致即使身體不適，也容易抱持「應該沒什麼大礙」的心態而延後就醫。

此外，擁有庭院與獨棟住宅也伴隨額外負擔。除草、打掃、設備維修等工作，遠比夫妻倆原先預想更耗時耗力。直人表示，母親坦言一開始覺得很有趣，但慢慢變得越來越吃力。

儘管生活品質明顯下滑，誠與真由美仍試圖說服自己接受現況，心想：「我們已經決定搬到這裡來了。」直人坦言：「我父母說這樣蠻好的，但說實話，我開始擔心事情是否真的會一直這樣下去。」

之後，直人與父母重新檢視生活安排，包括減少採買頻率、善用宅配服務，並開始規劃就醫接送與遠距醫療等替代方案。雖然情況未立即大幅改善，但直人仍慶幸自己及時發現問題。

報導認為，退休移居鄉間不應只憑理想決定。環境改變後，支撐生活的條件也會隨之改變。寬敞住宅與慢活氛圍固然吸引人，但能否真正維持該生活方式，取決於年齡、健康狀況與周邊生活機能。

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