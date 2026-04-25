小心越買越窮！退休族最後悔10樣「掏空老本」開銷曝光

許多人嚮往退休後的生活，但外媒列出10項在動用退休金前，應三思的支出項目。網購包裹示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往退休後的生活，但當退休真正來臨時，收入往往不如工作時預期般充裕。美國財經媒體《FinanceBuzz Money》整理10項在動用退休金前，應三思的支出項目，提醒民眾避免因衝動消費而後悔。

1.第二間房子

許多人認為退休後購置第二間房產，不僅能作為度假住所，也可能是一項投資。然而，除了購屋成本外，還需負擔水電費、稅金與維護費等長期開銷。若地點不在熱門觀光區，空置期間也難以透過出租獲得額外收入。

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2.一艘船

有人形容：「船主最快樂的兩天，是買船與賣船的那天。」雖然航海是理想的休閒活動，但購船本身價格高昂，後續還需負擔燃料、維修、停泊費等持續支出。

3.昂貴的汽車

許多人夢想擁有一輛豪華車，但除了購車成本外，保養費、保險費及維修費通常遠高於一般車款，長期下來將對退休預算造成負擔。

4.奢華旅行

退休後雖然時間充裕，但高端旅遊與豪華住宿費用不低，可能快速消耗退休金。專家建議可改採經濟型旅遊方式，或善用信用卡累積回饋降低成本。

5.改造房子

退休後待在家的時間增加，許多人會考慮進行大規模裝修。然而，房屋改造費用高昂，文章建議，在進行房屋改造之前，請想想現在的收入，並分階段進行，避免一次性支出過大。

6.度假型社區生活

部分退休族嚮往搬入設施完善的度假社區，但高額管理費與持續性開銷，可能隨時間累積成沉重負擔。

7.線上購物

退休後在家時間增加，容易有更多時間在線上購買各種商品，或是收看電視上的購物頻道。但若未妥善控管支出，零碎消費也可能累積成可觀金額。

報導建議，不妨在預算中為自己設定一個每月消費限額，並確保嚴格遵守，這樣才能省錢。

8.保險調整

退休後應重新檢視保險需求。若已無房貸或扶養責任，可能不需要維持過高保額，可考慮調整為較符合現況的方案。

9.換更大的房子

部分退休人士希望換更大、更舒適的住宅，但更高的房價與維護成本，可能大幅壓縮退休資金。

10.電子產品升級

新電視、音響、手機等電子產品容易吸引購買，但在把所有積蓄都花在電子產品上之前，先想想是否真的需要它，科技產品汰換速度快，需評估實際必要性，避免不必要支出。

報導最後提醒，退休金需支撐長達數十年的生活開銷，若想維持穩定且無壓力的退休生活，消費前應謹慎評估每一筆支出是否必要，避免影響長期財務安全。

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