理解公民科技2》從八仙塵爆到口罩地圖！它改變台灣災防模式

台灣公民科技在災防領域展現高度能量，圖為韓籍啦啦隊女神李多慧化身「鏟子超人」。（下載自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕當災難發生、資訊混亂之際，時間往往就是救命的關鍵。一群來自民間的開發者與志工，正以技術快速補位，從八仙塵爆到疫情口罩地圖，再到近年的颱風災情平台，公民科技不僅在第一時間發揮關鍵作用，更逐步從社群自發行動，走向影響政策與制度的力量。

回顧台灣近年重大事件，公民科技的身影已愈發清晰。2015年八仙塵爆發生時，官方系統應接不暇，由 g0v社群在48小時內緊急建置傷患查詢系統，整合跨院資料，協助家屬迅速掌握傷患去向與醫療需求。在事件初期穩定情緒之餘，也在中期加速資源分配，並為後續公民科技參與緊急應變奠定重要基礎。

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2020年新冠疫情期間，面對全台口罩供需資訊混亂，民間與政府合作，透過開放資料（Open Data）在短短3天內推出多版本口罩即時查詢地圖，該系統不僅在初期穩定社會情緒，也在疫情高峰期協助精準分配物資，後續更延伸至數據分析與系統優化，逐步轉化為制度化的數位基礎。

到了2025年，公民科技的應用更加前移。丹娜絲颱風期間，跨領域團隊在72小時內完成石棉瓦預警地圖，透過圖資分析辨識高風險建築，協助政府提前規劃災後廢棄物清運，不僅加速災後處理，也降低潛在健康風險。同年，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情中，由在地居民發起的災情整合平台「光復超人」，更在3天內建立雛形，整合災情地圖、需求登錄與物資媒合功能，成為災區重要的數位後援力量，提升整體復原效率。

這些案例皆顯示，公民科技已從過去的即時應變工具，逐步發展為具備預警、協調與制度影響力的關鍵角色。

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