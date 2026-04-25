54歲經理存592萬偷吃小16歲辣媽 下場曝光超悲慘

日媒以真實案例揭示，婚外情不僅影響家庭關係，也可能引發財產損失與職場信用受損。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本媒體報導，1名54歲經理三上（化名），年收入約1200萬日圓（約新台幣236萬元），目前存款約3000萬日圓（約新台幣592萬元）。某日他帶女兒至公園玩，認識了A女，兩人從最初的寒暄逐漸交換聯絡方式，進一步發展成情感關係，最終被妻子揭穿，婚姻因此破裂，資產大幅流失，連職場形象也全面崩毀。

「家人與金錢，在一瞬間全都失去了。」三上在大型製造公司擔任經理職位，年收入約1200萬日圓，大女兒就讀高中、小女兒目前就讀小學，而在教育費即將進入高峰期，同時也正處於必須加速累積退休資金的重要階段，他正面臨人生關鍵時刻。

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他的存款約為3000萬日圓，「照這樣下去，老後生活應該還過得去。」他當時是這麼想的。但轉捩點發生在一個平凡的星期天。

妻子去上瑜伽課時，三上會帶著小女兒到附近公園玩，就在那裡，他認識了同樣有孩子的A女（38歲），A同時也是妻子的熟人，因此一開始雙方只是一般寒暄，只是在孩子玩耍時聊天、互相吐露工作與家庭的煩惱。

但雙方在交換聯絡資訊之後，關係迅速升溫。A女說：「有些不能跟太太說的煩惱，可以跟我說嗎？」A女用一些甜言蜜語，讓三上重新找回了男性自信，他在家庭與工作之間穿梭，表面上仍維持正常生活，但內心卻逐漸被這段禁忌情感吸引，陷入對A女的盲目愛戀，兩人也不斷出現秘密約會，並且擠出時間在生活中相聚。

妻子敏銳察覺到三上的變化。而媽媽圈的情報網，也比三上想像中還要迅速且嚴密。某天晚上，妻子拿出手機，裡面記錄著他與A女之間的對話內容讓三上無法否認。

三上失去的比想像中還要巨大。首先，他3000萬日圓的存款中約2000萬日圓（約新台幣394萬元），被用於離婚賠償與財產分配。此外，原本的房子將由妻子與孩子繼續居住，他必須放棄所有權。此外，他還得繼續支付那間自己已無法居住的房貸，同時還要負擔自己租住單身公寓的房租。

此外，直到兩名女兒大學畢業為止，他都必須持續支付撫養費。「你本來就該付出這些，不是嗎？不然你這輩子都別想見女兒了。」妻子冷冷地說。

最終三上住進單身套房，生活在狹小的房間裡，除了身上穿的衣服之外一無所有。而原本餐桌上會出現的手作料理，如今被便利商店食物與泡麵取代。此外，三上還背負著女兒們直到大學畢業前的養育費，他失去的不只是金錢與家庭，更糟的是，由於A女似乎與他公司往來的業務對象有關係，謠言在公司裡迅速傳開。

公司同事的眼光徹底改變，讓三上在職場中也變得抬不起頭。之後三上還想繼續依賴那位女子，但A卻直接說：「為了孩子的未來，我們不要再聯絡了。」說完就徹底切斷聯絡。

如今的三上只能一邊吃著泡麵，一邊回想過去家人一起吃飯的日常，透過手機小小的螢幕觀看曾經的家庭影片，度過孤獨的每一天。

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