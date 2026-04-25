98萬瞬間消失！他想靠投資翻身 結果下場超悽慘

提醒投資人，投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付自身財物或個人資料給他人，才能保護自身財產安全。示意圖（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名42歲投資人信夫（化名），年收入約540萬日圓（約新台幣106萬元），由於擔憂通膨與退休資金不足，他開始透過社群平台關注投資資訊。卻一步步踏入精心設計的詐騙圈套，讓他最終崩潰道：「你開玩笑吧……求求你，把我的500萬日圓（約新台幣98萬元）還給我！我下個月以後怎麼活啊……」。

根據日媒報導，信夫因擔憂通膨與退休資金不足，開始透過社群平台關注投資資訊。不久後，他在社群平台X（原Twitter）收到陌生訊息，對方自稱為在海外成功投資的日本投資人，並表示可分享「穩健資產運用方法」，引導其參與投資。

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在該帳號的發文內容中，內容充滿高級汽車與度假照片，營造成功投資形象，若在平常，信夫可能會覺得可疑而忽略，但因為經濟壓力與焦慮，他仍小心翼翼地回覆：「要怎麼做呢？」在對方指示下，信夫下載指定投資應用程式並投入約3萬日圓資金。

短時間內，應用程式顯示帳面獲利增加至5萬日圓（約新台幣9868元），且成功完成出金至銀行帳戶。由於確實收到資金，信夫對對方的信任大幅提升，進一步加碼投入。他當時想：「真的有賺錢，而且也可以出金！這個人是真的，他是能讓我變富的恩人……。」沒想到正是這個想法讓他掉入深淵。

「信夫先生，我這裡有特別的獲利管道，可以創造更大的收益，現在正是最佳機會」，在這樣的誘導下，信夫將自己約400萬日圓（約新台幣78萬元）的存款分次匯入指定帳戶。應用程式畫面中，資產迅速增加，顯示獲利達到1000萬日圓（約新台幣197萬元）。

已陷入信任與依賴狀態的信夫無法自拔，開始認為「投入越多就能賺越多」，甚至向消費者金融借款，再追加投入100萬日圓（約新台幣19萬元）。然而，當他試圖提領獲利時，情況突然改變。

「由於交易所安全系統偵測到洗錢嫌疑，您的帳戶已被凍結。若要解除限制，需立即支付200萬日圓（約新台幣39萬元）作為資金保證金，否則資產將全數沒收。」面對突如其來的通知，信夫陷入恐慌並持續聯繫對方，但卻發現對方的帳號完全消失。

他手中只剩下無法提領的假交易應用程式畫面，以及對消費者金融的巨額債務。信夫崩潰道：「你開玩笑吧……求求你，把我的500萬日圓（約新台幣98萬元）還給我！我下個月以後怎麼活啊……？」

報導分析，如信夫的案例所見，詐騙集團通常會在初期刻意返還少額收益，讓受害者產生「成功體驗」，藉此消除疑慮並建立信任。透過反覆操作，使受害者逐步進入心理控制狀態，最終被誘導投入包括借貸在內的全部資金。

報導提醒民眾，要特別警惕冒充名人的投資廣告（例如未認證帳號或影片口型與聲音不符等），並指出透過「保證獲利」等話術誘導加入私訊聯絡的手法，占整體詐騙案件九成以上。若在社群平台上遇到陌生人推薦投資，並要求匯款或轉帳，應立即向家人或警方諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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