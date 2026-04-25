24小時內僅5艘貨櫃船闖過荷姆茲海峽！國際油價大震盪

週五（24日）國際油價在劇烈震盪中收盤分歧。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（24日）國際油價在劇烈震盪中收盤分歧，但整體週線大幅走高，因市場在中東供應風險與美伊重啟談判之間權衡。

布蘭特原油期貨收盤報每桶105.33美元，上漲0.26美元，漲幅約0.3%。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收盤報每桶94.40美元，下跌1.45美元，跌幅1.5%。

《路透》報導，從整週表現來看，布蘭特原油期貨累計大漲約16%，美國紐約西德州中級原油期貨上升近13%。

早盤油價一度上漲約2%，因市場憂心中東局勢再度升溫，特別是在荷姆茲海峽 傳出伊朗突擊隊登船畫面後，該全球關鍵能源通道重啟進展停滯，引發供應中斷疑慮。

數據顯示，過去24小時內僅有5艘船通過該海峽，其中包括一艘伊朗油品運輸船，遠低於戰前約占全球約5分之1石油運輸量的正常水準。

然而隨後油價漲幅收斂甚至轉跌。媒體報導指出，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）預計抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，與美方討論重啟談判方案；緊接著消息稱，川普已派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）前往當地與伊朗官員直接會談，進一步壓抑油價漲勢。

市場人士指出，投資人正為充滿不確定性的週末提前調整部位。能源顧問指出，若美伊談判無法在4月底前取得突破，戰事再度升級，油價可能進一步刷新年度高點，尤其布蘭特原油與柴油等對供應敏感的市場，漲幅可能更為明顯。

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