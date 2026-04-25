缺工困境1》印度移工年底來台惹議 勞動部規劃過程、原因一次看

日星有前例，印度移工未惡化治安。（彭博；本報合成）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣、印度2024年2月簽訂勞工合作備忘錄（MOU），至今已逾2年，為何台灣要引進印度移工？勞動部強調，除了台灣步入少子化、面臨缺工的危機，對比其他日、韓、新加坡等國，均有2位數的移工來源國，台灣目前僅靠泰國、菲律賓、越南及印尼4國，移工來源國過度集中，需要增加移工來源國分散風險。

過度集中4國 25年來沒新來源國

回顧台灣引進印度移工的過程，最早在1989年首度引進移工，來源國包括泰國、印尼、菲律賓及馬來西亞，並在1999年與越南簽署協定，2001年台灣也與蒙古簽署MOU，但目前我國的移工仍集中在泰國、菲律賓、越南及印尼4國，至今已25年沒有新的來源國。

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根據勞動部數據，至3月底在台移工87萬3,347 人，以印尼37.3%、越南33.7%最多，製造業外籍移工4成來自越南，家庭看護工更高達7成為印尼移工，若任一國家因政策或國際情勢變動而暫停輸出人力，恐對台灣產業與照護體系造成衝擊，甚至衍生「國安危機」，必須增加移工來源國分散風險、讓雇主有更多選擇。

日有18個來源國 南韓有17個

以鄰近國家日、韓、星為例，日本的低階技能實習移工（育成就勞）就有18個來源國；尚在與印度洽談未正式引進的南韓，來源國原本就有17國，印度則是該國第18個來源國；新加坡則有15個來源國，依照不同行業核准不同國家勞工申請。

勞動部在前部長許銘春任內，著手規畫新增移工來源國，當時舉辦過2場專家諮詢會議蒐集意見。接任的部長何佩珊任內，召開第一次台印度工作會議，確認引進初期採小規模試辦，人數約1000人以製造業為主，其中5%直聘。現任部長洪申翰上任後，勞動部今（2026）年1月初應邀出訪印度，由次長陳明仁率團訪問印度台商，並與印度方進一步確認引進移工的行政流程、文件檢核、健檢品質等細節。

洪申翰本月初在立法院回覆立委提問時透露，首批印度移工「最快今年底可能引進」，卻因此引發喧然大波，除了有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，要求立即中止引進印度勞工且2日即連署通過，各種對政策的質疑再度湧現，包括印度人將搶走台灣人工作？拉低台灣基層薪資？以及對治安的疑慮。

國人優先 多一個選擇

對於國人的各項質疑，勞動部強調，擴增新的移工來源國，只是讓雇主「多一個選擇」，要引進哪國的移工，仍由雇主自行決定，招募的流程，還是秉持「國人優先」的前提，雇主必須先在國內招募本國勞工有不足時，才能申請引進移工；引進移工的目的仍是為補足3k（辛苦、骯髒、危險）製造業、營造業、農業等體力勞動缺口，不會因此擴大移工開放的行業及工作。且採「小規模試辦」，首批規模約1000人，視成效決定後續。薪資條件上，移工薪資必須符合最低工資，且企業聘僱移工須繳納就業安定費、勞健保費與膳宿費，成本未必比本勞低。

為何選擇印度做為新增移工來源國？勞動部表示，教育水準與技職訓練基礎較佳，學習新技能速度較快，工作態度積極、耐力強，常獲雇主正面評價。印度內不同區域英語能力雖存在差異，英語能力較強的勞工，能直接閱讀英文機器設備介面與作業程序，有利降低雇主及社會適應初期溝通成本。

台灣並未如日、韓2國，要求移工必須具備華語能力，勞動部解釋，除了考量華語的學習難度更高，海外學習不易，印度勞工英語能力較佳，台灣聘僱移工的產業，英語溝通環境優於日韓，但不否認語文溝通對於提升工作安全、生活適應的重要性，未來仍會在移工來台後，鼓勵移工在中文的環境下學習華語。

日星有前例 印度移工未惡化治安

至於國人擔憂台灣性犯罪將增加？甚至拖垮台灣的勞健保，勞動部強調，日本新加坡引進印度移工後並未造成治安惡化，根據日本最新調查，印度勞工在日本企業的受歡迎程度已躍升至第3位。引進者須提供印度官方核發「良民證」，且經我方嚴格審核。移工是保費的「純貢獻者」，因年輕且短期停留，使用健保頻率低，且多數在領取年金前就已返國。

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