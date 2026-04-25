美股收盤》台積電ADR漲逾5％！標普那指衝新高 英特爾狂飆23.6％

週五標普500指數和那斯達克指數收於歷史新高。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕受美國和伊朗可能進行和平談判，及英特爾股價飆升提振影響，標普500指數和那斯達克指數週五收於歷史新高，標普收盤上漲0.8%，那斯達克上漲1.63%，然而道瓊工業指數下跌79.61點、0.16%，費城半導體指數飆升4.32%，台積電ADR狂漲19.80美元、5.17%，收在402.46美元。

綜合外媒報導，巴基斯坦政府消息人士稱，伊朗外交部長阿拉奇預計週五抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，討論重啟和平談判的事宜。受此消息影響，美國原油價格下跌。

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此外，白宮新聞秘書李威特接受福斯新聞採訪表示，美國總統特使魏科夫和川普女婿庫許納將於週六上午前往伊斯蘭馬巴德，在巴基斯坦的斡旋下與伊朗舉行會談。

焦點股方面，英特爾的股價飆升23.6%，創下自1987年10月以來最大單日漲幅，支撐標普500指數週五上漲，這家晶片製造商公佈的第一季收益超出預期，並對當前季度業績做出樂觀預測。其他大型股如輝達上漲4.32%，AMD飆漲13.91%，微軟漲2.13%，亞馬遜漲3.49%，特斯拉漲0.69%，Meta上漲2.41%，Alphabet漲1.35%，蘋果下跌0.87%。

道瓊工業指數終場下跌79.61點，或0.16%，收在49230.71點。

標準普爾500指數上漲56.68點，或0.80%，收在7165.08點。

那斯達克指數上漲398.10點，或1.63%，收在24836.60點。

費城半導體指數上漲435.092點，或4.32%，收在10513.664點。

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