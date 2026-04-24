中信金現金股利2.5元再創新高 股東還有超貴氣紀念品可領

中信金擬配發2.5元現金股利再創新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）股東注意，中信金董事會決議，普通股擬配發現金股利2.5元，再創歷史新高，以今（24）日收盤價52.9元計算，現金股息殖利率達4.7％。此外，中信金已公告2026年股東會紀念品，今年雖沒有董事改選，中信金還是大手筆的贈送「琉璃工房-牡丹花開碗盤組」，零股股東也可領取，預料又將掀起新一波搶兌熱潮。

今年適逢中國信託成立60周年，中信金表示，為歡慶60周年，特別邀請台灣知名藝術品牌「琉璃工房」，設計二碗二盤紀念品，結合「牡丹花」花開富貴為設計元素，寓意與股東共享走過60年的榮耀歷程、邁向下一甲子的生生不息，也感謝股東長期對中國信託的支持。

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中信金2025年獲利再創新高，稅後盈餘806.2億元、EPS4.08元，董事會通過普通股股利2.5元，換算配發率約61%；另外通過乙種特別股股息，每股配發現金股利2.796元；丙種特別股股息為1.92元。

中信金預計於6月12日舉辦股東常會，地點為南港經貿一路的「台北漢來大飯店」，停止股票過戶日是4月14日，最後買進日為4月9日，股東也可透過電子投票參與。

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