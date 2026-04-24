房市陷入盤整！房貸餘額增速連5月低於5％

中央銀行今日公布3月國銀房貸餘額來到11兆6741.96億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布3月國銀房貸餘額來到11兆6741.96億元，續創歷史新高，年增率4.47%是近3個月低點；建築貸款餘額3兆4728.54億元，則比2月衰退112.18億元，年增率1.23%，也來到近2個月低點，央行表示，房市從過熱到修正，目前正處於盤整階段。

根據央行統計，3月國銀房貸餘額雖然增加至11兆6741.96億元，創下歷史新高，但增速持續徘徊在8年低檔，已連續5個月年增率低於5%水準。

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房貸餘額增速放緩，央行官員表示，主要是政府房市管制措施發揮效果，整體房市交易量低迷，銀行房貸也趨於嚴謹。

不過從六都買賣移轉棟數來看，3月年增率0.4%、第一季年減2.15%，顯示「交易量已經止跌、接近持平」。信義房屋公布3月大台北地區中古屋房價指數則趨於持平；其中，台北房價續揚，新北市已出現修正。

央行官員表示，房市已由前年高檔熱絡進入修正期，目前呈現「交易量止穩、房價盤整」的態勢，後續將持續觀察市場變化，並視情況進行滾動檢討。

另一方面，象徵建商推案信心的建築貸款餘額則再度下滑。3月餘額為3兆4728.54億元，月減112.18億元，年增率降至1.23%，為近2個月低點。

央行指出，自2020年底啟動房市信用管制以來，建築貸款年增率自2021年高峰一路回落，2023年跌破雙位數後持續下滑，並於去年9月一度轉為負成長，去年10月之後雖然再度恢復正成長，不過過去一年多來，建築貸款餘額大致落在3.4兆元附近，單月可能會因為個案因素略有增減，但整體變化不大，顯示建商對新推案仍抱持審慎、保守態度。

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